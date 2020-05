Βασιλική Μιλλούση: Τα πιο ιδιαίτερα γενέθλια λόγω καραντίνας

It's my birthday🥳 Μπορώ να πω ότι είναι τα πιο ιδιαίτερα γενέθλια λόγω καραντίνας,και επίσημα σήμερα με την άρση της..Σας ευχαριστώ απο καρδιάς για τις ευχές σας!Τα πιο όμορφα δωρα είναι μεσα στο σπίτι μου! 🙏 Hello new life ❣ #birthdaygirl #newlife #thankful #thankyou

A post shared by Vasiliki Millousi oly (@vasilikimillousi) on May 4, 2020 at 5:04am PDT