Βίνσεντ Βαν Γκογκ: Τελικά αυτοκτόνησε ή τον πυροβόλησαν;

Το «λουκέτο» που έχει βάλει το Μουσείο Singer Laren της Ολλανδίας εξαιτίας του κορωνοϊού δεν πτόησε διαρρήκτες, οι οποίοι σύμφωνα με διεθνή μέσα, έκλεψαν πίνακα του Βίνσεντ Βαν Γκογκ, ημέρα μάλιστα συμβολική, καθώς σαν σήμερα, στις 30 Μαρτίου 1853, γεννήθηκε ο μεγάλος Φλαμανδός ζωγράφος που λάτρευε τα ηλιοτρόπια.

Ο Βίνσεντ βαν Γκογκ ήταν ένας χαρισματικός καλλιτέχνης που ήδη από τα πολύ νεανικά του χρόνια παρουσίασε τάσεις μελαγχολίας και πρώιμα ψυχολογικά προβλήματα.

Το 1880, σε ηλικία 27 ετών, ξεκινά να παρακολουθεί τα πρώτα του μαθήματα ζωγραφικής. Την άνοιξη του 1886 επισκέπτεται το Παρίσι, όπου ζει με τον αδελφό του, επιτυχημένο πλέον έμπορο τέχνης στην περιοχή της Μονμάρτρης, κέντρο της καλλιτεχνικής δραστηριότητας και έρχεται σε επαφή με τους ιμπρεσιονιστές Εντγκάρ Ντεγκά, Καμίλ Πισαρό, Πωλ Γκωγκέν και Τουλούζ Λωτρέκ.

O πίνακας του Βίνσεντ Βαν Γκογκ γνωστός ως "Poppy Flowers" and "Vase with Flowers", κλάπηκε από το μουσείο Mahmoud Khalil στο Κάιρο της Αιγύπτου. Φωτογραφία Associated Press

Δύο χρόνια αργότερα, το 1888, ο βαν Γκογκ εγκαταλείπει τη γαλλική πρωτεύουσα και επισκέπτεται τη νότια Γαλλία και την περιοχή της Προβηγκίας, όπου εκεί εμπνέεται από το τοπίο καθώς και την αγροτική ζωή των κατοίκων, θέματα τα οποία προσπαθεί να αποδώσει και στη ζωγραφική του.

Το 1889 εισάγεται στο ψυχιατρικό κέντρο του μοναστηριού του Αγίου Παύλου στον Σαιν Ρεμύ, όπου και παραμένει συνολικά για ένα περίπου χρόνο πάσχοντας από κατάθλιψη. Κατά την παραμονή του εκεί, συνεχίζει να ζωγραφίζει.

Τον Μάιο του 1890 εγκαταλείπει την ψυχιατρική κλινική και ζει για ένα διάστημα σε μία περιοχή κοντά στο Παρίσι, όπου παρακολουθείται από τον γιατρό Πωλ. Όμως τον Ιούλιο του 1890, ο βαν Γκογκ εμφανίζει συμπτώματα έντονης κατάθλιψης και τελικά αυτοπυροβολείται στο στήθος στις 27 Ιουλίου, αφήνοντας την τελευταία του πνοή δύο ημέρες αργότερα.

Η νέα θεωρία για τον θάνατό του

Και όμως, παρόλο που ο βαν Γκόγκ είχε εξομολογηθεί λίγο πριν πεθάνει ότι επιχείρησε μόνος του να βάλει τέλος στη ζωή του, στο βιβλίο με τίτλο «Vincent Van Gogh: A Life» οι συγγραφείς Στίβεν Ναϊφέχ και Γκρέγκορι Ουάιτ Σμιθ αποκαλύπτουν ένα άλλο ενδεχόμενο για τον θανατηφόρο τραυματισμό του σπουδαίου Φλαμανδού ζωγράφου: πυροβολήθηκε κατά λάθος από δύο αγόρια.

Σε αυτό το συμπέρασμα οι δύο συγγραφείς, έπειτα από δέκα χρόνια έρευνας και συνεντεύξεις με περισσότερους από 20 μεταφραστές και ερευνητές, ενώ ανάμεσα στα έγγραφα που μελετήθηκαν ήταν χιλιάδες μη μεταφρασμένα γράμματα που είχαν γραφτεί από τον ίδιο τον ζωγράφο.

Σύμφωνα με τους δυο συγγραφείς, ο Βαν Γκογκ, που πέθανε το 1890 σε ηλικία 37 ετών, έμενε στο πανδοχείο Ομπέρζ Ραβού και περπατούσε σε λιβάδια με σιτάρι προκειμένου να ζωγραφίσει. Σε αυτούς τους περιπάτους συχνά συνοδευόταν από δυο νεαρά αγόρια. Η νέα εκδοχή θανάτου του καλλιτέχνη δεν έχει να κάνει με αυτοκτονία, αλλά με ένα τυχαίο γεγονός: ο Βαν Γκογκ σκοτώθηκε κατά λάθος από ένα ζευγάρι αγοριών και αποφάσισε να τους καλύψει αναλαμβάνοντας ο ίδιος την ευθύνη.

Ο πίνακας 'Landscape Under a Stormy Sky" δημιουργήθηκε το 1889, έναν χρόνο πριν τον θάνατό του. Φωτογραφία Associated Press

Την εκδοχή του ατυχήματος ενισχύει το γεγονός ότι η σφαίρα εισήλθε στην άνω κοιλιακή χώρα του Βαν Γκογκ από μία πλάγια θέση και όχι σε ευθεία όπως θα γινόταν σε περίπτωση αυτοκτονίας. Επιπλέον, οι δυο ερευνητές βρήκαν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το μέρος όπου έπεσε η σφαίρα, αφού ο ζωγράφος ξεψύχησε λίγο αργότερα και σε άλλο σημείο.

Επίσης, ο ίδιος ο γιατρός που τον εξέτασε σημείωσε ότι η σφαίρα ήρθε από απόσταση και από τέτοια γωνία που δεν θα μπορούσε να είναι αυτοκτονία, ενώ μόλις οι αστυνομικοί ρώτησαν τον Βαν Γκογκ αν προσπάθησε να αυτοκτονήσει εκείνος τους απάντησε «Σας παρακαλώ μην κατηγορήσετε κανέναν».

Ο πιο γνωστός πίνακας του Βαν Γκογκ, τα ηλιοτρόπια "Sunflowers". Φωτογραφία Associated press

Η ληστεία την ημέρα των γενεθλίων του

Σύμφωνα με την ολλανδική ιστοσελίδα ad.nl, διαρρήκτες φαίνεται να άρπαξαν τον πίνακα του Βαν Γκογκ «Spring Garden, the vicarage garden in Nuenen in the spring», που ήταν δανειζόμενο έργο από το μουσείο του Groninger.

Η ληστεία σημειώθηκε περίπου στις 03:15 τα ξημερώματα της Δευτέρας 30 Μαρτίου, την ώρα που το μουσείο ήταν κλειστό λόγω κορωνοϊού, ενώ στους χώρους του φιλοξενούνταν η έκθεση Mirror of the Soul, με έργα των Βίνσεντ Βαν Γκογκ, που είχε εμμονή με τα ηλιοτρόπια, Γιαν Τόροπ και Πητ Μοντριάν, μεταξύ άλλων.

Με πληροφορίες από wikipedia και Η Μηχανή του Χρόνου