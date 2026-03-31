Δημοσκόπηση GPO για το Star: Αύξηση ποσοστών για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Η μεγάλη δημοσκόπηση της GPO στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Ενίσχυση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η δημοσκόπηση της GPO για το STAR, η οποία προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέλυσε ο Διευθυντής Ερευνών της GPO Αντώνης Παπαργύρης, στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 26,3%. Και ακολουθούν: ΠΑΣΟΚ 12,2%, Ελληνική Λύση 8,9%, KKE 8,1%, Πλεύση Ελευθερίας 7%, ΣΥΡΙΖΑ 3,8%, Νίκη και Φωνή Λογικής 2,3%, Μέρα 25 1,9%, Δημοκράτες 1,2%, Νέα Αριστερά 1% και Αναποφάσιστοι 16,2%.

Η ΝΔ ενισχύει τα ποσοστά της κατά 1,8% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Ιανουαρίου και το ΠΑΣΟΚ κατά 1,4%. Ανοδικά κατά 1,3% κινείται και το ΚΚΕ ενώ υποχωρούν τα ποσοστά της Ελληνικής Λύσης, της Πλεύσης Ελευθερίας και του ΣΥΡΙΖΑ.

Το 31,2% των ερωτηθέντων θα ήθελε μετά τις επόμενες εκλογές να συνεχίσουν να κυβερνούν η ΝΔ και ο Κ. Μητσοτάκης, ενώ το 64,8% θα ήθελε να εκλεγεί μια άλλη κυβέρνηση.

Η πλειοψηφία, 51,7% των ερωτηθέντων, προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση ακόμη κι αν χρειαστεί επανάληψη των εκλογών ενώ το 44,9% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας. .

Πάνω από 9 στους 10 ανησυχούν για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου.

Το 56,6% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τις περιορίσει, σε αντίθεση με το 39,6% που τα αξιολογεί θετικά.

Μόνο το 14% πιστεύει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού καλύπτει τις αυξήσεις από τον πληθωρισμό, ενώ το 84,3% θεωρεί ότι δεν τις καλύπτει.

Το 64,7% θεωρεί ότι η Πολιτεία δεν έχει εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών, ενώ το 77,9% αξιολογεί ως πολύ και αρκετά σημαντικό το ζήτημα των υποκλοπών.

Για το κόμμα της Μ.Καρυστιανού, το 6,3% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και 11,5% αρκετά πιθανό.

Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 6,5% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και 10,9% αρκετά πιθανό.

