Κηδεία Μαρινέλλας: Ο πρωθυπουργός αποχαιρέτησε τη μεγάλη ντίβα

Ο πολιτικός κόσμος στο «τελευταίο αντίο» στην τραγουδίστρια

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συγκινητικές σκηνές στη Μητρόπολη Αθηνών για την κηδεία της Μαρινέλλας.
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέτισε φόρο τιμής και εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένεια της τραγουδίστριας.
  • Παρόντες και άλλοι πολιτικοί, όπως η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης.
  • Η Μαρινέλλα θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ελληνικής μουσικής ιστορίας.
  • Πλήθος κόσμου, φίλοι και καλλιτέχνες αποχαιρέτησαν τη μεγάλη ντίβα.

Συγκινητικές είναι οι σκηνές που εκτυλίσσονται στη Μητρόπολη Αθηνών από το πρωί, όπου φίλοι, συγγενείς, καλλιτέχνες και απλός κόσμος αποχαιρετούν τη Μαρινέλλα. Εκεί και ο πολιτικός κόσμος της χώρας, προεξάρχοντος του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης - Eurokinissi

O κ. Μητσοτάκης έφτασε στη Μητρόπολη λίγα λεπτά μετά τις 14:00 το μεσημέρι, απέτισε φόρο τιμής στη μεγάλη τραγουδίστρια και εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην κόρης της Μαρινέλλας, Τζωρτίνα, στην αδελφή της Γιούλα, τον γαμπρό και τα εγγόνια της. 

Εκεί και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, για να αποχαιρετήσει ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, αλλά και ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης με τη σύζυγό του. 

Η Λίνα Μενδώνη - Eurokinissi

Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης - Eurokinissi

Τη Μαρινέλλα αποχαιρέτησε και η υφυπουργός Ανάπτυξης Ζωή Ράπτη, αλλά και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη. 

Ζωή Ράπτη - Eurokinissi

Η Όλγα Γεροβασίλη - Eurokinissi

Εκεί και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στη μεγάλη Μαρινέλλα. 

Χάρης Δούκας - Eurokinissi

Ρεπορτάζ: Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου 

