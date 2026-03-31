Κηδεία Μαρινέλλας: Ο πρωθυπουργός αποχαιρέτησε τη μεγάλη ντίβα

Συγκινητικές είναι οι σκηνές που εκτυλίσσονται στη Μητρόπολη Αθηνών από το πρωί, όπου φίλοι, συγγενείς, καλλιτέχνες και απλός κόσμος αποχαιρετούν τη Μαρινέλλα. Εκεί και ο πολιτικός κόσμος της χώρας, προεξάρχοντος του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

O κ. Μητσοτάκης έφτασε στη Μητρόπολη λίγα λεπτά μετά τις 14:00 το μεσημέρι, απέτισε φόρο τιμής στη μεγάλη τραγουδίστρια και εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην κόρης της Μαρινέλλας, Τζωρτίνα, στην αδελφή της Γιούλα, τον γαμπρό και τα εγγόνια της.

Εκεί και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, για να αποχαιρετήσει ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, αλλά και ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης με τη σύζυγό του.

Τη Μαρινέλλα αποχαιρέτησε και η υφυπουργός Ανάπτυξης Ζωή Ράπτη, αλλά και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη.

Εκεί και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στη μεγάλη Μαρινέλλα.

Ρεπορτάζ: Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου