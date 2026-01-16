Κυρανάκης σε Πέρκα:  «Η Βουλή δεν είναι η … κουζίνα σας»

Θερμό επεισόδιο με τη βουλευτή της Νέας

Κυρανάκης σε Πέρκα:  «Η Βουλή δεν είναι η … κουζίνα σας»
Πολιτικη
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Τσαμούρη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Εδώ είναι η Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απευθυνόμενος στην κοινοβουλευτική εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς, Θεοπίστη Πέρκα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Όπως ανέφερε η Κατερίνα Τσαμούρη στο ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, o καβγάς ξέσπασε λίγο πριν από την ψηφοφορία για την τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ του Δημοσίου και της Hellenic Train. Η κ. Πέρκα έκανε λόγο για σεξιστικό σχόλιο, ενώ στη συνέχεια ο κ. Κυρανάκης ζήτησε συγγνώμη, επικαλούμενος την ένταση της στιγμής.

Κυρανάκης Στο Star: Για Πρώτη Φορά Μετά Τους Ολυμπιακούς, Αγορά Τρένων

«Η Βουλή δεν είναι… κουζίνα»

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, η Πέτη Πέρκα ανέφερε: «Ο Καραμανλής υπέγραψε τις συμβάσεις…».

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης απάντησε σε έντονο ύφος: «Για τον Θεό, ηρεμήστε. Μην τσιρίζετε, κυρία μου. Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας».

Η κ. Πέρκα αντέδρασε λέγοντας: «Άντε ρε φασίστα…».

«Ήταν σεξιστικό το σχόλιο»

Μετά τη συνεδρίαση, η Πέτη Πέρκα δήλωσε σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι το σχόλιο του αναπληρωτή υπουργού ήταν σεξιστικό.

«Σε έναν άντρα δεν θα το έλεγε. Είναι σαφώς σεξιστικό. Είναι ένας υπουργός άσχετος, αγενής και λέει ασύστολα ψέματα χωρίς στοιχεία», ανέφερε.

Η αντίδραση της Θ. Πέρκα στην αναφορά Κ. Κυρανάκη στην "κουζίνα"

Συγγνώμη από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ενώπιον του προεδρείου, ο κ. Κυρανάκης πήρε πίσω τη δήλωσή του και ζήτησε να καταγραφεί στα πρακτικά.

«Ήταν λάθος έκφραση, την παίρνω πίσω», είπε χαρακτηριστικά.

Λίγο αργότερα προχώρησε και σε δημόσια ανάρτηση, γράφοντας: «Ζήτησα συγγνώμη στην κα Πέρκα και το κάνω και εδώ δημοσίως. Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω».

Η συγγνώμη Κυρανάκη μέσω των social media

Κόντρα και για τα ελληνοτουρκικά στη Βουλή

Εντάσεις σημειώθηκαν και στη συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά, ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν. Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προανήγγειλε τη δημιουργία νέων θαλάσσιων πάρκων και, σε βάθος χρόνου, την επέκταση των χωρικών υδάτων.

«Δεσμεύομαι ενώπιον του Κοινοβουλίου ότι ουδέποτε θα υπάρξει οποιαδήποτε συζήτηση περί κυριαρχίας με την Τουρκία», τόνισε σε υψηλούς τόνους.

Πυρά από την αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση εξέφρασε αμφιβολίες για τις διαβεβαιώσεις του υπουργού Εξωτερικών.

Ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε:
«Διάλογος με την Τουρκία μπορεί να γίνει μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου, ώστε να αποκλείσουμε δηλώσεις όπως αυτές του κ. Φιντάν».

Η Ρένα Δούρου, κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε ρητή δέσμευση ότι δεν θα τεθεί κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας ή κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Από την πλευρά της, η Αφροδίτη Κτενά, κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΚΚΕ, υπογράμμισε ότι «οποιαδήποτε παζάρια στο Αιγαίο εμπλέκουν τη χώρα σε επικίνδυνους ανταγωνισμούς»
 

