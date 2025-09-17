Άραχθος: Ελληνική ιθαγένεια στον άνθρωπο που κινδύνεψε για τα δύο παιδιά

Τελετή στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του πρωθυπουργού Κ.Μητσοτάκη

17.09.25 , 17:49
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: Ευρωκίνηση/Γ. Παναγόπουλος
Ελληνική ιθαγένεια στον ήρωα του Αράχθου σε τελετή στο Μαξίμου (φωτογραφίες Ευρωκίνηση)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον όρκο του Έλληνα πολίτη έδωσε ο Γκόγκα Λεβιάν που τον Ιούνιο κινδύνευσε για να σώσει δύο παιδιά από τα ορμητικά νερά του ποταμού Άραχθου.

Άραχθος: Έκανε τατουάζ τα δύο παιδιά ο άντρας που βούτηξε να τα σώσει

Η ελληνική ιθαγένεια απονεμήθηκε τιμητικά στον Γκόγκα Λεντιάν, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Γκόγκα Λεβιάν

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Γκόγκα Λεβιάν (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Παναγόπουλος)   

Πρόκειται για τον άνθρωπο που τον Ιούνιο του 2025 έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο για να σώσει δύο παιδιά από τα ορμητικά νερά του ποταμού 'Αραχθου, πράξη αυτοθυσίας που αποτελεί παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού.

Άραχθος: Σπαραγμός στο σχολείο του 12χρονου Κλεωνή που πνίγηκε

Ο Γκόγκα Λεβιάν έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη ενώπιον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του γενικού γραμματέα Ιθαγένειας Δημήτρη Κάρναβου.

Η τελετή απονομής ιθαγένειας στο Μέγαρο Μαξίμου

Η τελετή απονομής ιθαγένειας στο Μέγαρο Μαξίμου (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Παναγόπουλος)

«Σε ευχαριστούμε για αυτά που έκανες, το αξίζεις και με το παραπάνω», τόνισε ο πρωθυπουργός αμέσως μετά την ορκωμοσία.

Στο νοσοκομείο εκτάκτως ο ήρωας του Αράχθου

ΑΡΑΧΘΟΣ
 |
ΓΚΟΓΚΑ ΛΕΒΙΑΝ
 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
