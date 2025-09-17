Άραχθος: Ελληνική ιθαγένεια στον άνθρωπο που κινδύνεψε για τα δύο παιδιά

Τον όρκο του Έλληνα πολίτη έδωσε ο Γκόγκα Λεβιάν που τον Ιούνιο κινδύνευσε για να σώσει δύο παιδιά από τα ορμητικά νερά του ποταμού Άραχθου.
Η ελληνική ιθαγένεια απονεμήθηκε τιμητικά στον Γκόγκα Λεντιάν, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.
Πρόκειται για τον άνθρωπο που τον Ιούνιο του 2025 έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο για να σώσει δύο παιδιά από τα ορμητικά νερά του ποταμού 'Αραχθου, πράξη αυτοθυσίας που αποτελεί παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού.
Ο Γκόγκα Λεβιάν έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη ενώπιον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του γενικού γραμματέα Ιθαγένειας Δημήτρη Κάρναβου.
«Σε ευχαριστούμε για αυτά που έκανες, το αξίζεις και με το παραπάνω», τόνισε ο πρωθυπουργός αμέσως μετά την ορκωμοσία.
