Μητσοτάκης στον Εμίρη Κατάρ: Ανεπίτρεπτη η παραβίαση εδαφικής κυριαρχίας

«Ο διάλογος  το μόνο μέσο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα το απόγευμα με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Tamim bin Hamad Al Thani.

Επίθεση Ισραήλ στο Κατάρ με στόχο αξιωματούχους της Χαμάς!

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και υπογράμμισε ότι ο διάλογος είναι το μόνο μέσο για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Στον αγιασμό του 8ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας ο Μητσοτάκης

Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση εντός του εδάφους του Κατάρ με στόχο ηγετικά στελέχη της Χαμάς.   
 

