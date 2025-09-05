Mητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη: Δεν τελειώνουν αύριο τα μέτρα

Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη οπού αύριο το πρωί θα επισκεφθεί τα περίπτερα της ΔΕΘ και το βράδυ θα μιλήσει στους παραγωγικούς φορείς.

Όπως μετέδωσε η Λευκή Γεωργάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, οι δημοσιογράφοι που παρευρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Πρωθυπουργό, σε μια συνάντηση που είχε συγκαλέσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη

Όπως ήταν φυσικό υπήρξε ένας «βομβαρδισμός» ερωτήσεων για τα μέτρα που θα ανακοινώσει αύριο Σάββατο και κυρίως για τις φοροελαφρύνσεις. Ο κ. Μητσοτάκης όμως ήταν «σφίγγα» και αρκέστηκε να πει ότι λίγο πολύ τα έχουν γράψει όλα οι δημοσιογράφοι.

Μητσοτάκης: Τα μέτρα που θα ανακoινωθούν έχουν μια συνολική φιλοσοφία

Σημείωσε πάντως ότι τα μέτρα έχουν μια συνολική φιλοσοφία με μέση αρχή και τέλος ενώ υποσχέθηκε ότι παροχές θα υπάρξουν όχι μονο αύριο αλλα και στην ΔΕΘ της επόμενης χρονιάς.

Η πρόβλεψη του κ. Μητσοτάκη για την εθνική ομάδα μπάσκετ

Τέλος, ερωτηθείς για την εθνική ομάδα μπάσκετ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εκτίμησε ότι η εθνική μας θα μπει στην τετραδα.

