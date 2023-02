Μητσοτάκης – Μπλίνκεν στο Μαξίμου: Η συνάντηση και το δείπνο    

Πριν από λίγη ώρα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα έχει συνάντηση και δείπνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Μπλίνκεν στο Μέγαρο Μαξίμου

Η Κατερίνα Τσαμούρη, μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τι μηνύματα κομίζει ερχόμενος από την Άγκυρα ο κ. Μπλίνκεν και τι περιμένουμε για την ελληνοαμερικανική συνεργασία και τα ελληνοτουρκικά.

Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά την έναρξη της συνάντησης ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «με την Τουρκία μας συνδέουν συναισθηματικοί δεσμοί».

Ο διάλογος Μητσοτάκη - Μπλίνκεν στο Μέγαρο Μαξίμου

Προηγουμένως ο Μπλίνκεν έστειλε χαιρετισμό στην Ελλάδα για την επίσκεψη αναφέροντας «Kalispera Greece!» σε ανάρτησή του μετά την επίσκεψη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Kalispera Greece! This is my first visit to the birthplace of democracy as Secretary of State. Together, the United States and Greece are advancing our shared goals for peace and prosperity in the Eastern Mediterranean, Western Balkans, Black Sea region, and beyond. pic.twitter.com/wr7dF99q3C