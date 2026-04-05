Η Nova στηρίζει τη μεγάλη γιορτή του Γαλλόφωνου Κινηματογράφου

Η Nova, υποστήριξε το 26ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου που πραγματοποιήθηκε από τις 26 Μαρτίου έως και τις 2 Απριλίου, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Χανιά. Η Nova συμμετείχε ως Χορηγός επικοινωνίας του Φεστιβάλ, για δέκατη χρονιά, και ως Χορηγός Βραβείου Κριτικής Επιτροπής.

Το Βραβείο Κριτικής Επιτροπής έλαβε η εταιρία διανομής WEIRDWAVE για την ταινία «Φλεγόμενες Κaρδιές» (L’Épreuve du feu), του Aurélien Peyre, ο οποίος τόνισε ότι «Είναι μεγάλη τιμή για μένα η βράβευση και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κριτική επιτροπή για αυτή την αναγνώριση. Ήταν η πρώτη φορά που η ταινία προβλήθηκε σε μια μη γαλλόφωνη χώρα, γεγονός που κάνει αυτή τη διάκριση ακόμη πιο σημαντική για μένα»

Το Φεστιβάλ γιόρτασε τα 26 του χρόνια, και ήταν αφιερωμένο στην Μεσόγειο

Την τελετή λήξης παρουσίασαν οι ηθοποιοί Aurora Marion και Γιάννης Τσουμαράκης. Κατά την ομιλία του, ο Aimé Besson, Ακόλουθος Οπτικοακουστικών Μέσων και Διευθυντής του Φεστιβάλ, αναφέρθηκε στην επιτυχία που σημείωσαν οι προβολές και οι ειδικές εκδηλώσεις (συζητήσεις, συναντήσεις, πάρτι, έκθεση συλλογής αφισών του Φεστιβάλ από το 2000 ως σήμερα) των 9 ημερών του Φεστιβάλ, η οποία αποδεικνύει για άλλη μια φορά, το μεγάλο ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού για το γαλλόφωνο κινηματογράφο, ο οποίος παραμένει τολμηρός, δημιουργικός, πλούσιος και ποικιλόμορφος.



Aπό αριστερά προς τα δεξιά: Στέφανος Ρόκος, Μέλος Κριτικής Επιτροπής, Άκης Καπράνος, Μέλος Κριτικής Επιτροπής, Μαρία Αποστολακέα, Μέλος Κριτικής Επιτροπής, Κική Σλιβεστριάδου, CEO Nova Media, Maria Wadjinny, Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

Η τελετή έναρξης του Φεστιβάλ που γιορτάζει φέτος τα 26 χρόνια και ήταν αφιερωμένη στις Tέχνες και στη Μεσόγειο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και η τελετή λήξης, έλαβε χώρα την Τετάρτη 1 Απριλίου στον Κινηματογράφο Δαναό, στην Αθήνα όπου και παρευρέθηκε πλήθος καλλιτεχνικού κόσμου.



Στην τελετή έναρξης η Αγάπη Κεφαλογιάννη, Program Director της Nova, δήλωσε: «Το γαλλόφωνο σινεμά ξεχωρίζει για τη φρεσκάδα και τη μοναδική του ταυτότητα, ενώ η γαλλική κουλτούρα αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τη Nova. Με αγάπη και συνέπεια, φέρνουμε στο κοινό μας γαλλικές ταινίες και σειρές μέσα από ειδικά αφιερώματα στα κανάλια Novacinema. Είμαστε, λοιπόν, ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε και φέτος εδώ, στηρίζοντας ως χορηγοί επικοινωνίας το 26ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου στη χώρα μας».



Η Κική Σιλβεστριάδου, CEO της Nova Media με τον Aimé Besson, Ακόλουθο Οπτικοακουστικών Μέσων και Διευθυντή του Φεστιβάλ

Στο πλαίσιο της τελετής λήξης η Κική Σιλβεστριάδου, CEO της Nova Media, δήλωσε: «Το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου αποτελεί εξέχοντα κινηματογραφικό θεσμό και η Nova για 10η συνεχή χρονιά στηρίζει και αναδεικνύει σταθερά τις εκδηλώσεις του. Είμαστε εδώ και φέτος ιδιαίτερα χαρούμενοι που αποτελούμε μέρος αυτής της τόσο σημαντικής διοργάνωσης και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους δημιουργούς των ταινιών και συμμετέχοντες στο φεστιβάλ. Το γαλλικό σινεμά κατέχει περίοπτη θέση στο πρόγραμμα των καναλιών Novacinema και το αναδεικνύομε διαχρονικά μέσα από επιλεγμένες ταινίες και θεματικά αφιερώματα».

