Σε ισχύ από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με 13ωρο «κατ’ εξαίρεση»

Επισήμως από τις 16 Φεβρουαρίου τίθεται σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο για την εργασία, μαζί με την έναρξη λειτουργίας του ψηφιακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Οι ρυθμίσεις φέρνουν αλλαγές σε ωράρια, διευθέτηση χρόνου και καταγραφές απασχόλησης, με στόχο –όπως περιγράφεται– μεγαλύτερη ευελιξία για τις επιχειρήσεις, αλλά και νέα δεδομένα για τους εργαζόμενους.

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκεται η δυνατότητα απασχόλησης έως και 13 ώρες ημερησίως «κατ’ εξαίρεση», με προσαύξηση 40% στην αμοιβή. Στην πράξη, η άρνηση του εργαζόμενου προβλέπεται ότι πρέπει να αιτιολογείται, ενώ η αναφορά στην αρχή της καλής πίστης οδηγεί –κατά τους επικριτές– σε μεταφορά του βάρους τεκμηρίωσης προς την πλευρά του εργαζόμενου.

