Σε ισχύ από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με 13ωρο «κατ’ εξαίρεση»

Τι προβλέπει για τετραήμερο και «ενεργοποίηση» 6ης ημέρας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.01.26 , 21:46 TOYOTA GAZOO Racing-WRT: Επική νίκη Solberg στο Rallye Monte-Carlo
26.01.26 , 21:26 Συμβούλιο της Ευρώπης: Ολοκληρώθηκε η προεδρική θητεία Θ. Ρουσόπουλου
26.01.26 , 21:16 Θεσσαλονίκη: Έσκασε αγωγός νερού και τραυμάτισε εργάτες
26.01.26 , 21:15 MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι ανακαλύπτουν την ολοκαίνουργια κουζίνα
26.01.26 , 21:00 LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
26.01.26 , 20:38 Βιολάντα: Το προπάνιο στα πιθανά αίτια της τραγωδίας - Έλιωσε και ο χάλυβας
26.01.26 , 20:22 Νέο Opel Frontera: Αιχμή του δόρατος στις πωλήσεις
26.01.26 , 20:20 Θρήνος για τις νεκρές στη «Βιολάντα» - Η τελευταία τους φωτογραφία
26.01.26 , 19:50 Σε νέα ιστορικά υψηλά ο χρυσός - Πάνω από τα 5.100 δολάρια
26.01.26 , 19:45 Τροχός της τύχης: Ο Βασίλης τα κατάφερε! Εσύ τι θα κάνεις;
26.01.26 , 19:18 Citroen C3 Rally2: Rossel και Mercoiret κερδίζουν το Ράλι Μόντε Κάρλο
26.01.26 , 18:52 MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι με το καλησπέρα.... στα βαθιά
26.01.26 , 18:49 Mustang Dark Horse SC: Γεννημένη στην πίστα
26.01.26 , 18:45 H Maxus, η Honda, η Mitsubishi τώρα και στον Γέρακα
26.01.26 , 18:36 Σε ισχύ από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με 13ωρο «κατ’ εξαίρεση»
Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα
Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;
Μαρία Τζομπανάκη: Με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, στην πρεμιέρα της
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Θρήνος για τις νεκρές στη «Βιολάντα» - Η τελευταία τους φωτογραφία
Βιολάντα: Το προπάνιο στα πιθανά αίτια της τραγωδίας - Έλιωσε και ο χάλυβας
Eύη Βατίδου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις
In love η Παυλίδου: «Βρήκα τον άνθρωπό μου 10 χρόνια μετά το διαζύγιό μου»
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Υπουργείο Εργασίας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επισήμως από τις 16 Φεβρουαρίου τίθεται σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο για την εργασία, μαζί με την έναρξη λειτουργίας του ψηφιακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Οι ρυθμίσεις φέρνουν αλλαγές σε ωράρια, διευθέτηση χρόνου και καταγραφές απασχόλησης, με στόχο –όπως περιγράφεται– μεγαλύτερη ευελιξία για τις επιχειρήσεις, αλλά και νέα δεδομένα για τους εργαζόμενους.

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκεται η δυνατότητα απασχόλησης έως και 13 ώρες ημερησίως «κατ’ εξαίρεση», με προσαύξηση 40% στην αμοιβή. Στην πράξη, η άρνηση του εργαζόμενου προβλέπεται ότι πρέπει να αιτιολογείται, ενώ η αναφορά στην αρχή της καλής πίστης οδηγεί –κατά τους επικριτές– σε μεταφορά του βάρους τεκμηρίωσης προς την πλευρά του εργαζόμενου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
 |
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
 |
13ΩΡΟ
 |
ΕΡΓΑΣΙΑ 13 ΩΡΩΝ
 |
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top