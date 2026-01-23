AΣΕΠ: Έρχονται 16.000 προσλήψεις - Ποιους αφορά

Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη χρονιά προσλήψεων στο Δημόσιο των τελευταίων ετών, καθώς μέσω του ΑΣΕΠ προγραμματίζεται η κάλυψη 16.739 μόνιμων θέσεων εργασίας σε υπουργεία, νοσοκομεία, οργανισμούς, ΟΤΑ και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Από το σύνολο των θέσεων, οι 10.449 θα καλυφθούν μέσω κλασικών προκηρύξεων με σειρά προτεραιότητας, δηλαδή με μοριοδότηση τυπικών προσόντων και χωρίς γραπτές εξετάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνεται προκήρυξη για 43 θέσεις ΠΕ Ηλεκτρονικών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που αφορά προσωπικό αεροναυτιλίας και τεχνολογικών συστημάτων σε αεροδρόμια όλης της χώρας.

