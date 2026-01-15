Εκκρεμούν 27.000 IBAN για την επιστροφή ενοικίου!

Από τους 6.722 δικαιούχους της σημερινής επιστροφής ενοικίου, 385 γνωστοποίησαν για πρώτη φορά λογαριασμό IBAN, 392 υπέβαλαν αρχική δήλωση μετά τις 12 Δεκεμβρίου, περίπου 2.500 πρόσθεσαν δαπάνη για κύρια ή φοιτητική κατοικία, ενώ οι υπόλοιποι προχώρησαν σε διορθώσεις στοιχείων του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 που αφορούν τη δαπάνη ενοικίου,

Παρά τις πρόσθετες πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων και των νέων δικαιούχων, εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς δηλωμένο λογαριασμό IBAN περίπου 27.000 δικαιούχοι, γεγονός που εμποδίζει την ολοκλήρωση της καταβολής της επιστροφής ενοικίου.