Πρόγραμμα αγοράς νέου αυτοκινήτου με κρατική επιδότηση

Οι δικαιούχοι και τα παραδείγματα

Μια νέα κρατική παρέμβαση για την ανανέωση του στόλου επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων ετοιμάζει η κυβέρνηση, με στόχο τη μείωση του κόστους απόκτησης σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων για ιδιώτες και επαγγελματίες. Η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει από τους πιο «γερασμένους» στόλους αυτοκινήτων στην Ευρώπη, γεγονός που καθιστά επιτακτική την αντικατάστασή τους.

Tο TractioN επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μόναχο 

Το νέο πρόγραμμα εντάσσεται στο Κλιματικό και Κοινωνικό Σχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και απευθύνεται σε πολίτες και επαγγελματίες που επιθυμούν να αντικαταστήσουν το παλιό τους όχημα με ηλεκτρικό ή άλλο φιλικό προς το περιβάλλον μοντέλο. Στο ίδιο πλαίσιο είχε τεθεί και η ιδέα της κοινωνικής μίσθωσης που συζητήθηκε τον προηγούμενο χρόνο.

Ποιοι δικαιούνται την επιδότηση

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολίτες που χαρακτηρίζονται ως «μεταφορικά ευάλωτοι», κυρίως όσοι διαμένουν σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές, όπου η χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου αποτελεί συχνά μονόδρομο για τη μετακίνηση. Στις επιλέξιμες ομάδες περιλαμβάνονται επίσης οικογένειες με ανήλικα τέκνα, άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι με μειωμένη κινητικότητα, φοιτητές χαμηλού εισοδήματος, καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες με μικρές επιχειρήσεις.

«Κινούμαι Ηλεκτρικά» : Αυτά ισχύουν για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Το βασικό εισοδηματικό όριο ξεκινά από τις 25.000 ευρώ ετησίως για μονοπρόσωπα νοικοκυριά και αυξάνεται προοδευτικά, ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας και την κοινωνική κατάσταση του δικαιούχου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για πολύτεκνες οικογένειες ή άτομα με ειδικές ανάγκες, μπορεί να φτάσει έως τις 30.000 ευρώ.

Πώς θα λειτουργεί το μέτρο στην πράξη

Η αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου κοστίζει σήμερα κατά μέσο όρο περίπου 30.000 ευρώ. Μέσω του νέου προγράμματος, το κράτος θα καλύπτει σημαντικό μέρος του ποσού, ενώ οι δικαιούχοι θα μπορούν να λαμβάνουν και δάνειο με κρατική εγγύηση, το οποίο θα αποπληρώνεται σε βάθος έως και δέκα ετών με ευνοϊκούς όρους.

Για τις πιο ευάλωτες ομάδες προβλέπονται πρόσθετες ενισχύσεις, όπως η κάλυψη του κόστους εγκατάστασης οικιακού ή επαγγελματικού φορτιστή για ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και επιδότηση των εξόδων φόρτισης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την αγορά.

Παραδείγματα δικαιούχων

Μια τρίτεκνη οικογένεια που ζει σε νησί και έχει ετήσιο εισόδημα 28.000 ευρώ θα μπορεί να λάβει επιδότηση για την αγορά ενός νέου ηλεκτρικού SUV.

Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα vs Βενζινοκίνητα: Ποιο είναι πιο οικονομικό;

Μια φοιτήτρια στην Αθήνα θα μπορεί να ενισχυθεί οικονομικά για την απόκτηση ηλεκτρικού σκούτερ ή ποδηλάτου, ώστε να μετακινείται μέσα στην πόλη με χαμηλότερο κόστος.

Ένας ελεύθερος επαγγελματίας που διαθέτει φορτηγάκι θα μπορεί να το αντικαταστήσει με ηλεκτρικό van, λαμβάνοντας επιδότηση τόσο για την αγορά του οχήματος όσο και για την εγκατάσταση επαγγελματικού φορτιστή.

Αντίστοιχα, ένας συνταξιούχος σε αγροτική περιοχή, με περιορισμένο εισόδημα και αυτοκίνητο 20ετίας, θα μπορεί να το αντικαταστήσει με νέο, μικρό ηλεκτρικό μοντέλο χαμηλής κατανάλωσης.

Πότε ξεκινά το πρόγραμμα 
 

Μέσα στο έτος προβλέπεται η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου σε επιλεγμένες περιοχές, ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά του και να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα. Εφόσον η εφαρμογή κριθεί επιτυχής, το πρόγραμμα θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, με στόχο να έχουν πρόσβαση στην επιδότηση όλοι οι δικαιούχοι, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης.
 

