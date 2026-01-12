Eπίδομα ενοικίου: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους τελευταίους δικαιούχους

Ποιοι εισπράττουν μετά τις διορθωτικές δηλώσεις

ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Επίδομα Ενοικίου: Πότε Πληρώνεται Στους Δικαιούχους
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την Πέμπτη 15/1/2026 θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων οι τελευταίες επιστροφές ενοικίου για το 2025. Η διαδικασία αφορά όσους χρειάστηκε να δηλώσουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή έκαναν διορθωτικές δηλώσεις μετά τις 13 Δεκεμβρίου.

Ουσιαστικά είναι η τελευταία πράξη στην συγκεκριμένη παροχή. Είναι η πρώτη χρονιά που υλοποιείται το μέτρο της επιστροφής ενοικίου και σε αυτή την τελευταία καταβολή, στην οποία θα προχωρήσει στις 15 Γενάρη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα εισπράξουν χρήματα όσοι έκαναν διορθωτικές δηλώσεις ή όσοι εμφάνισαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στο χρονικό διάστημα από τις 13 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr
 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
