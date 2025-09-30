Core Innovations Motor Oil: Στη Νέα Σμύρνη το πρώτο Smartshop

Το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα της Core Innovations του Ομίλου Motor Oil άνοιξε τις πόρτες του στη Νέα Σμύρνη.

Πρόκειται για μία νέα αγοραστική εμπειρία, καθώς όλο το 24ωρο θα μπορούν να επιλέγουν είδη πρώτης ανάγκης... χωρίς τη βοήθεια υπαλλήλου και μόνο με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Χωρίς ουρές και καθυστερήσεις, οι καταναλωτές μπορούν να ψωνίζουν 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας προσωπικού, ακολουθώντας τρία απλά βήματα: με τη σάρωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, τη συμπλήρωση email και την είσοδο στο κατάστημα για τις αγορές.

Οι καταναλωτές μπορούν να βρουν όλα τα είδη πρώτης ανάγκης συνολικά πάνω από 1500 κωδικούς προϊόντων.

«Είναι μια καινοτομία που δεν υπάρχει στον ελληνικό χώρο. Είμαστε οι πρώτοι που το λανσάρουμε και πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα το αγαπήσει. Έχουμε πάρα πολύ θετικό feedback, γιατί η ευκολία που δίνουμε στον συνάνθρωπό μας να μπει μέσα και αγοράσει κάτι χωρίς περιττά βήματα είναι εντυπωσιακή», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της Core Ιnnovations, Ελευθέριος Γιαννουδάκης.

Παρών στα εγκαίνια και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος δήλωσε: «Εξαιρετική πραγματικά ιδέα. Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται, το ότι υπάρχουν τέτοια συστήματα τα οποία κατασκευάστηκαν και μπαίνουν στην παραγωγή από τέτοιες εταιρίες είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για το πως πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα. Δεν πρέπει να τη φοβηθούμε να βρούμε έξυπνους τρόπους και να τους υλοποιήσουμε».

Το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα που άνοιξε τις πόρτες του στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου 150, στη Νέα Σμύρνη είναι η πρότασή της Core Innovations του Ομίλου Motor Oil όπου η τεχνολογία υπηρετεί την ευκολία και η καινοτομία γίνεται καθημερινότητα.



