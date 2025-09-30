Bronze διάκριση για τον Χρυσό Οδηγό στα Compliance Awards 2025

Ο Χρυσός Οδηγός βραβεύτηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα Compliance Awards 2025 που διοργάνωσε η Boussias Events, κερδίζοντας Bronze στην κατηγορία Best Compliance Awareness Activity με την υποψηφιότητα «Compliance Awareness για Όλους: Καινοτομία & Ενημέρωση στην Ψηφιακή Εποχή».

Η βράβευση αυτή αναδεικνύει όχι μόνο τη δέσμευση της εταιρείας στην κανονιστική συμμόρφωση, αλλά και την ουσιαστική υποστήριξη που παρέχει σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες για την εφαρμογή του GDPR. Μέσα από στοχευμένες ενέργειες ενημέρωσης στα social media και εκπαιδευτικά προγράμματα, ο Χρυσός Οδηγός βοηθά τους συνεργάτες του να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν σωστά τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων, χτίζοντας εμπιστοσύνη και αξιοπιστία στην αγορά.

Το βραβείο παρέλαβε η κα Μικαέλλα Κυριακοπούλου, Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και DPO – Compliance Officer του Χρυσού Οδηγού.

Η συμμόρφωση με τον GDPR ως υπηρεσία

Η συμμόρφωση με τον GDPR δεν είναι πια απλώς υποχρέωση, αλλά στρατηγικό πλεονέκτημα. Ο Χρυσός Οδηγός προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες GDPR compliance σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από ενημέρωση και εκπαίδευση έως την πρακτική εφαρμογή των κανονισμών, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητά τους.

Ο Χρυσός Οδηγός σήμερα

Με εμπειρία άνω των 50 ετών, ο Χρυσός Οδηγός αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρέχοντας λύσεις προβολής, επικοινωνίας και κανονιστικής συμμόρφωσης. Στο σημερινό digital περιβάλλον, συνεχίζει να καινοτομεί, ενισχύοντας την παρουσία των πελατών του online και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία.