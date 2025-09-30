Bronze διάκριση για τον Χρυσό Οδηγό στα Compliance Awards 2025

Το βραβείο παρέλαβε η κα Μικαέλλα Κυριακοπούλου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.09.25 , 17:00 Ξεχωριστή βραδιά στο Ηρώδειο με τον Αντώνη Ρέμο αφιερωμένη στην ΕΛΠΙΔΑ
30.09.25 , 16:35 Bαγιαννίδης: Τι ονειρευόταν από μικρό παιδί
30.09.25 , 16:26 Αθηνά Ρηγοπούλου: Η κόρη της Τζένης Βάνου μιλά για την υιοθεσία
30.09.25 , 16:16 Αποφυλακίστηκε o πρώην αστυνομικός Tiktoker που κατηγορείται για ναρκωτικά
30.09.25 , 16:07 Ο Γιώργος Γιαννιάς έγινε «ψαράς»
30.09.25 , 16:05 Ξανθούλης για Μαρινέλλα: «Δεν υπάρχει μέλλον, απ’ ό,τι βλέπω»
30.09.25 , 15:55 Απεργία 1/10: Τι ισχύει για φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία
30.09.25 , 15:48 Θρίλερ με τον θάνατο της Χρονοπούλου - Τι κατέθεσε νέος μάρτυρας
30.09.25 , 15:48 Bronze διάκριση για τον Χρυσό Οδηγό στα Compliance Awards 2025
30.09.25 , 15:47 Εριέττα Κούρκουλου: Με τα παιδιά της στο Κατάκολο στο σπίτι του παππού της
30.09.25 , 15:35 Ιωάννα Τούνη: Η μεγάλη αλλαγή που έκανε στο σαλόνι της - Ο ροζ καναπές!
30.09.25 , 15:22 Μισέλ Φάιφερ: Η βραβευμένη ηθοποιός έγινε γιαγιά - «Είναι ονειρεμένο»
30.09.25 , 15:20 Η ιστορία της Αιμιλίας που συγκίνησε με το βίντεο για τη «διαφορετικότητα»
30.09.25 , 15:12 Παράνομα καπνικά προϊόντα: Συνελήφθη κινέζος με πάνω από 200.000 ευρώ
30.09.25 , 15:04 «Ό,τι συνέβη με τον Μπισμπίκη θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα μας»
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Μπισμπίκης: Η στιγμή που επέστρεψε σπίτι - Η Βανδή περίμενε στο μπαλκόνι
Τροχαίο Μπισμπίκης: «Κινδύνευσαν τα εγγόνια μου»
Πουλήθηκε η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική - Το αστρονομικό ποσό
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Εριέττα Κούρκουλου: Με τα παιδιά της στο Κατάκολο στο σπίτι του παππού της
Στρατιωτική θητεία: «Περιοδεύων» στα 17, αντί 18 - Τι αλλάζει στις αναβολές
Βερύκιος: «Έπαθε εγκεφαλικό και πέθανε μπροστά στα μάτια της μάνας μας»
Ιωάννα Τούνη: Σε βάπτιση με τον γιο της, Πάρη - Το κοστούμι που του φόρεσε
Απεργία 1/10: Τι ισχύει για φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Compliance Awards 2025: Bronze διάκριση για τον Χρυσό Οδηγό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Χρυσός Οδηγός βραβεύτηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα Compliance Awards 2025 που διοργάνωσε η Boussias Events, κερδίζοντας Bronze στην κατηγορία Best Compliance Awareness Activity με την υποψηφιότητα «Compliance Awareness για Όλους: Καινοτομία & Ενημέρωση στην Ψηφιακή Εποχή».

Ο Χρυσός Οδηγός στο πλευρό του Make-A-Wish

Η βράβευση αυτή αναδεικνύει όχι μόνο τη δέσμευση της εταιρείας στην κανονιστική συμμόρφωση, αλλά και την ουσιαστική υποστήριξη που παρέχει σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες για την εφαρμογή του GDPR. Μέσα από στοχευμένες ενέργειες ενημέρωσης στα social media και εκπαιδευτικά προγράμματα, ο Χρυσός Οδηγός βοηθά τους συνεργάτες του να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν σωστά τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων, χτίζοντας εμπιστοσύνη και αξιοπιστία στην αγορά.

Bronze διάκριση για τον Χρυσό Οδηγό στα Compliance Awards 2025

Το βραβείο παρέλαβε η κα Μικαέλλα Κυριακοπούλου, Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και DPO – Compliance Officer του Χρυσού Οδηγού.

Η συμμόρφωση με τον GDPR ως υπηρεσία

Η συμμόρφωση με τον GDPR δεν είναι πια απλώς υποχρέωση, αλλά στρατηγικό πλεονέκτημα. Ο Χρυσός Οδηγός προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες GDPR compliance σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από ενημέρωση και εκπαίδευση έως την πρακτική εφαρμογή των κανονισμών, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητά τους.

Ο Χρυσός Οδηγός σήμερα

Με εμπειρία άνω των 50 ετών, ο Χρυσός Οδηγός αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρέχοντας λύσεις προβολής, επικοινωνίας και κανονιστικής συμμόρφωσης. Στο σημερινό digital περιβάλλον, συνεχίζει να καινοτομεί, ενισχύοντας την παρουσία των πελατών του online και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
 |
ΜΙΚΑΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top