Νova: Αναβάθμιση ταχυτήτων internet χωρίς επιπλέον χρέωση!

Για πάνω από 500.000 συνδρομητές για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.09.25 , 15:48 Αλέκος Συσσοβίτης: Η συγκινητική αποκάλυψη για την ασθένεια της μητέρας του
23.09.25 , 15:48 Σπάρταθλον: Δρομέας Τρέχει Για Άτομα Με Πολλαπλή Σκλήρυνση
23.09.25 , 15:26 Γιάννης Αϊβάζης: Πήρε μεταγραφή σε ομάδα της Πάτρας
23.09.25 , 15:22 Γιώργος Κωνσταντίνου: H αξέχαστη σκηνή με το προφιτερόλ & η οικία Κοκοβίκου
23.09.25 , 15:22 Βόλος: Συντετριμμένοι οι φίλοι του Ιάσονα - Τον έψαχναν για 40 λεπτά
23.09.25 , 15:08 H Κατσαρίδα Κ. ξεκινάει ένα ταξίδι αυτογνωσίας
23.09.25 , 14:45 Η Μάρα Ζαχαρέα στο CERN: Η συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Φουντά
23.09.25 , 14:36 Μαρία Ηλιάκη: Η αντίδρασή της στα χαιρετίσματα του Νίκου Μουτσινά
23.09.25 , 14:34 Λένα Παπαληγούρα: Θα υποδυθεί την Πισπιρίγκου;
23.09.25 , 14:30 Βοιωτία: Η στιγμή που 62χρονη επιτίθεται σε δημοσιογράφο του Star - Βίντεο
23.09.25 , 14:11 Ειρήνη Μουρτζούκου: «Ξέρω τον πατέρα των παιδιών της. Είναι παντρεμένος»
23.09.25 , 14:05 Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Με ανδρόγυνο look στο Ηρώδειο
23.09.25 , 14:02 H Αντίθεση Ήλιου- Ποσειδώνα φέρνει απογοητεύσεις
23.09.25 , 13:59 Σκότωσε τα παιδιά της με αντικαταθλιπτικά και τα έκρυψε σε βαλίτσες
23.09.25 , 13:55 Ο Τραμπ συνέδεσε την παρακεταμόλη με τον αυτισμό και ο ΠΟΥ του απάντησε
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Βόλος: Συντετριμμένοι οι φίλοι του Ιάσονα - Τον έψαχναν για 40 λεπτά
Καινούργιου: Με παντόφλες στο πλατό - «Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγγνώμη»
Βοιωτία: Η στιγμή που 62χρονη επιτίθεται σε δημοσιογράφο του Star - Βίντεο
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει με ανανεωμένο hair style!
«Γιώργο, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ» - Χαμός στο Χ για τον Χρυσοστόμου
Σκότωσε τα παιδιά της με αντικαταθλιπτικά και τα έκρυψε σε βαλίτσες
Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ένα μόνο πράγμα έχω ζητήσει από τον γιο μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Νova: Αναβάθμιση Ταχυτήτων Ιnternet Χωρίς Επιπλέον Χρέωση!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει μία σημαντική προσφορά στα προγράμματα Σταθερής, φέρνοντας στο επίκεντρο της ανάγκες των συνδρομητών της και παρέχοντας τη δυνατότητα, σε πάνω από 500.000 συνδρομητές της, να αποκτήσουν ακόμη υψηλότερες ταχύτητες σύνδεσης στο internet, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα στρατηγικό βήμα προς την κατεύθυνση της παροχής μεγαλύτερων ταχυτήτων σε προσιτές τιμές σε ιδιώτες και επαγγελματίες, σε μια εποχή όπου αυξάνονται διαρκώς οι ανάγκες online σύνδεσης και οι υψηλές ταχύτητες, η αξιοπιστία και η απρόσκοπτη συνδεσιμότητα είναι πιο αναγκαίες από ποτέ.

Η Nova, πιστή στην πελατοκεντρική προσέγγιση που ακολουθεί, έχει ήδη προβεί σε κινήσεις για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας internet των πελάτων της, όπως:

  • Ο δωρεάν 5πλασιασμός ταχυτήτων upload στα προγράμματα Nova Fiber 300/ 500/ 1Giga
  • Η αναβάθμιση εξοπλισμού στα προγράμματα Nova Fiber σε Wi-Fi 6 router
  • Η διάθεση υπηρεσιών με ταχύτητες download έως 3Gbps

Νova: Αναβάθμιση ταχυτήτων internet χωρίς επιπλέον χρέωση!

Παρέχοντας υπηρεσίες συνδεσιμότητας υψηλού επιπέδου, η Nova συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, από τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της απομακρυσμένης εργασίας, έως τη βελτίωση της εμπειρίας των τουριστών και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η Κέλλυ Αναστασοπούλου, Chief Product Officer της Nova, δήλωσε: «Πρόκειται για ακόμη μία σημαντική κίνηση από την πλευρά μας στο πλαίσιο της πελατοκεντρικής προσέγγισής μας. Οι υψηλότερες ταχύτητες internet είναι κάτι που αναζητούν οι συνδρομητές και με αυτό τον τρόπο, προσφέρουμε τη δυνατότητα σε πάνω από 500 χιλιάδες συνδρομητές μας να απολαύσουν τα οφέλη των υψηλότερων ταχυτήτων: συνδεσιμότητα πολλαπλών συσκευών, εκμετάλλευση λύσεων smart home, διαρκές streaming υψηλής ποιότητας και καλύτερη εμπειρία online gaming, ανάμεσα σε άλλα».

Η προσφορά απευθύνεται σε υφιστάμενους συνδρομητές Nova σταθερής τηλεφωνίας και internet, που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κυρίως τεχνικής φύσεως.

Οι συνδρομητές της Nova απλώς μπαίνουν ή δημιουργούν λογαριασμό στο Nova app/ web, βλέπουν την προσφορά που αντιστοιχεί στη δική τους υπηρεσία και ακολουθούν τα βήματα για την ενεργοποίηση της προσφοράς και την ανανέωση του συμβολαίου τους για 24 μήνες, με την αναβαθμισμένη ταχύτητα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
NOVA
 |
ΙΝΤΕΡΝΕΤ
 |
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
 |
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top