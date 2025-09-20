Έρχονται σαρωτικοί έλεγχοι για τη φοροδιαφυγή

Έσοδα 4 δισ. ευρώ προσδοκά η κυβέρνηση από το «σαφάρι»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.09.25 , 11:27 Μεγάλα προβλήματα από κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια της Ευρώπης
20.09.25 , 11:22 Αισιόδοξη η Ελένη Χατζίδου μετά τη θεραπεία: «Όλα πήγαν καλά!»
20.09.25 , 11:18 Φωτιά σε εργοστάσιο επίπλων στη Θεσσαλονίκη
20.09.25 , 10:47 Κρίση στην κτηνοτροφία: Στα ύψη οι τιμές των γαλακτοκομικών
20.09.25 , 10:47 Παντρεύτηκε η Μαίρη Μηλιαρέση: Φωτογραφίες από την ξεχωριστή στιγμή
20.09.25 , 10:26 Έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στο Πανεπιστήμιο Πάτρας
20.09.25 , 10:26 10 τροφές που καταπολεμούν τον καρκίνο: Ποιες συνιστά ειδικός του Χάρβαρντ
20.09.25 , 10:08 Aμπέλ Φερέιρα θέλει ο Παναθηναϊκός για προπονητή!
20.09.25 , 09:46 Έρχονται σαρωτικοί έλεγχοι για τη φοροδιαφυγή
20.09.25 , 09:04 Το πεντάθυρο MINI Cooper S σε έκδοση John Cooper Works
20.09.25 , 09:03 Σοφία Λόρεν: O φλογερός έρωτας με Έλληνα σφουγγαρά
20.09.25 , 08:59 Η ομάδα του GNTM στο σπίτι της Ζενεβιέβ για να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα
20.09.25 , 08:51 Συναγερμός NATO και στην Πολωνία από παραβίαση ρωσικών μαχητικών
20.09.25 , 08:51 Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μενίδι
20.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 20 Σεπτεμβρίου
Άση Μπήλιου: Η Ηλιακή Έκλειψη στις 21/9 φέρνει καρμικές αλλαγές!
Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»
Παντρεύτηκε η Μαίρη Μηλιαρέση: Φωτογραφίες από την ξεχωριστή στιγμή
«Ο γιος μας την περιμένει»: Θρήνος για τη Βίκυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Μπριζίτ Μακρόν: Πώς ξεκίνησαν οι φήμες ότι είναι άνδρας
Αναστασία Γιάμαλη: Ο σύντροφος, η κοινή ιδεολογία και το πλύσιμο των πιάτων
Στον νευροχειρουργό η Ελένη Χατζίδου: «Μήπως βγάλουμε άκρη…»
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε κακή ψυχολογία - Πέθανε ο πολυαγαπημένος σκύλος του
Φωτιά σε εργοστάσιο επίπλων στη Θεσσαλονίκη
«Θα συνεχίσεις να με αγαπάς, μαμά;»: Τα λόγια του 5χρονου μετά τον βιασμό
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: Ευρωκίνηση, βίντεο Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έσοδα που θα αγγίξουν τα 4 δισ. ευρώ τη διετία 2024-2025 προσδοκά η κυβέρνηση από την «επιχείρηση» κατά της φοροδιαφυγής, την ένταση της οποίας κλιμακώνει με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του ο ελεγκτικός μηχανισμός.

ΑΑΔΕ: Επιχείρηση... «Κρουαζιέρα θα σε πάω» στα ημερόπλοια της Σαντορίνης!

Πρόκειται για τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τους αλλεπάλληλους στοχευμένους ελέγχους που βοηθούν στην αποκάλυψη φορολογητέας ύλης στις εξορμήσεις της ΑΑΔΕ αλλά και τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ φορολογουμένων και αρχών με βάση τη νέα τεχνολογία που έχει αυξήσει σε σημαντικό βαθμό τη φορολογική συμμόρφωση. Τέτοιες παρεμβάσεις είναι μεταξύ άλλων το «κλείδωμα» των δηλώσεων ΦΠΑ μέσω της πλατφόρμας myDATA, το ψηφιακό πελατολόγιο, η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και οι μαζικές διασταυρώσεις στοιχείων, το ψηφιακό δελτίο αποστολής αλλά και η ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις επιχειρήσεις που έρχεται το 2026.

Ψηφιακό πελατολόγιο και στα συνεργεία αυτοκινήτων - Τι αλλάζει

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών τα έσοδα από τη σύλληψη της φοροδιαφυγής εφέτος αναμένεται να φτάσουν και ίσως να ξεπεράσουν τα 2,2 δισ. ευρώ. Αν προστεθούν τα αντίστοιχα έσοδα ύψους 1-7-1,8 δισ. ευρώ του 2024 τότε το συνολικό ποσό των εισπράξεων για τη διετία ανεβαίνει στα 3,9-4 δισ. ευρώ. 

Ενοίκια: Έρχεται η υποχρεωτική καταβολή μέσω τραπέζης

Οι επιδόσεις  αυτές στο μέτωπο της φοροδιαφυγής παράλληλα με την αύξηση των εσόδων από την ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας είναι οι δύο πηγές χρηματοδότησης των νέων φορολογικών ελαφρύνσεων ύψους 1,76 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Με βάση το σκεπτικό αυτό και την ανάγκη ενίσχυσης της φορολογικής δικαιοσύνης, η επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής θα συνεχιστεί σε υψηλούς ρυθμούς αποτελώντας κρίσιμη παράμετρος και προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής.

Το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ τις προηγούμενες μέρες ανακοίνωσαν την έναρξη από 2-2-2026 της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης των επιχειρήσεων. Αυτή θα αφορά σε πρώτη φάση τις επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλό κύκλο εργασιών και θα επεκταθεί στη συνέχεια και στις μικρότερες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις της πρώτης φάσης είναι αυτές με ακαθάριστα έσοδα άνω των 1 εκατ. ευρώ για το φορολογικό έτος 2023. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε εθελοντική βάση το μέτρο εφαρμόζεται ήδη από επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στον ηλεκτρονικό τρόπο τιμολόγησης. Πρόκειται για μία μεταρρύθμιση που αναμένεται να συμβάλει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της έκδοσης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων . Το συγκεκριμένο μέτρο θα επιτρέψει την διαβίβαση των δεδομένων τιμολόγησης μεταξύ των επιχειρήσεων σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ. Η μεταρρύθμιση αυτή έρχεται να προστεθεί σε σειρά άλλων που έχουν προωθηθεί τα τελευταία χρόνια και αποτελούν τα ισχυρά «χαρτιά» της ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

Πασίγνωστη ηθοποιός στα δίχτυα της ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή

Τα εργαλεία της ΑΑΔΕ για την πάταξη της φοροδιαφυγής  

Μεταξύ αυτών είναι:

   -Η πλατφόρμα myDATA στην οποία ανεβαίνουν τα φορολογικά στοιχεία των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να επιτευχθεί και ο προσδιορισμός του ΦΠΑ για τις φορολογικές αρχές.

   -Το Ψηφιακό Πελατολόγιο. Πρόκειται για ηλεκτρονικό μητρώο πελατών για συγκεκριμένους κλάδους επαγγελματιών, όπως οι χώροι στάθμευσης, τα συνεργεία κά που παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από την ΑΑΔΕ. Το συγκεκριμένο μέτρο αναμένεται να καταστεί υποχρεωτικό και για άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων τους επόμενους μήνες.

   - Το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής που αφορά το ψηφιακό παραστατικό διακίνησης εμπορευμάτων το οποίο είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν οι επιχειρήσεις. Το παραστατικό διαβιβάζεται αυτόματα στο myDATA και έτσι η ΑΑΔΕ αποκτά εικόνα για όλα τα στάδια διακίνησης των εμπορευμάτων.

   Στο μεταξύ, στο πλαίσιο των εκτεταμένων διασταυρώσεων που πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ εντόπισε φορολογούμενους που δεν είχαν υποβάλλει δηλώσεις τα προηγούμενα χρόνια είτε είχαν αποκρύψει εισόδημα. Η ΑΑΔΕ προχωρά στην αποστολή ειδοποιητηρίων στους φορολογούμενους αυτούς επισπεύδοντας τον προσδιορισμό του φόρου με προτεραιότητα τις υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή στο τέλος του 2025

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΦΟΡΙΑ
 |
ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΦΟΡΙΑΣ
 |
ΑΑΔΕ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top