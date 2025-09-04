Το 52% των Ελλήνων «ξεμένουν» πριν το τέλος του μήνα

Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα, σύμφωνα με νέα πανελλαδική έρευνα της εφαρμογής αποταμίευσης και επένδυσης σε συνεργασία με την Palmos Analysis.

Συγκεκριμένα, το 52% δηλώνει ότι μένει χωρίς χρήματα πριν τελειώσει ο μήνας, ενώ για το 28% αυτό είναι μια μόνιμη κατάσταση κάθε μήνα. Η πίεση είναι πιο έντονη στις γυναίκες (34% έναντι 21% των ανδρών) και στους χαμηλόμισθους με εισόδημα κάτω των 800 ευρώ (43%). Μόλις το 14% αναφέρει ότι δεν αντιμετωπίζει ποτέ αυτό το πρόβλημα.

