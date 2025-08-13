AΣΕΠ: Τα αποτελέσματα για 1.113 θέσεις στο δημόσιο

Εκδόθηκαν σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου, από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2024 που αφορούν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 1.113 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σε φορείς του Δημοσίου.

Θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, για τις 1.113 θέσεις στο δημόσιο υποβλήθηκαν συνολικά 36.907 αιτήσεις.

