Τραμπ: Θα μάθετε σύντομα τι θα συμβεί με το τελεσίγραφο στο Ιράν

Το Ιράν απειλεί να κλείσει τα στενά του Ορμούζ εάν πληγούν πυρηνικές του εγκαταστάσεις και προειδοποιεί για «νέες εκπλήξεις» ενώ ισχυρίζεται ότι έβαλε στο στόχαστρο την πολεμική βιομηχανία του Ισραήλ.

Την ίδια ώρα ο Τραμπ δήλωσε ότι τα αποτελέσματα των προειδοποιήσεων σχετικά με τις εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας, θα γίνουν σύντομα σαφή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε στο ισραηλινό Channel 13, λέγοντας: «Σύντομα θα μάθετε τι θα συμβεί με το τελεσίγραφο για τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας – το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό». «Θα υπάρξει ολική καταστροφή του Ιράν και θα εξελιχθεί σε κάτι πολύ καλό» σημείωσε επίσης.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην απόδοση του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι ορισμένες χώρες δεν έχουν αναλάβει αποτελεσματική δράση και ότι αυτό είναι «λυπηρό».

Τέλος, σημείωσε πως η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα αντιμετωπίσει πλέον τις συνέπειες των προηγούμενων πολιτικών της.