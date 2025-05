Αγγλία: 14 παιδιά συνελήφθησαν για φωτιά που στοίχισε τη ζωή 14χρονου

Δεκατέσσερα παιδιά, ηλικίας από 11 έως 14 ετών, συνελήφθησαν στην Αγγλία για πυρκαγιά που ξέσπασε σε βιομηχανική μονάδα και στοίχισε τη ζωή ενός 14χρονου αγοριού.

Ειδικότερα, έντεκα αγόρια και τρία κορίτσια θεωρούνται ύποπτα για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραμένουν υπό κράτηση.

Tributes have been paid to 14-year-old Layton Carr who died in a fire at an industrial estate.



Eleven boys and three girls, aged between 11 and 14 years, have been arrested on suspicion of manslaughter



