Ιράν: Έκρηξη στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς - Τουλάχιστον 406 τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη έπληξε το Σάββατο 26 Απριλίου του λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες από τα μέσα ενημέρωσης της χώρας. Υπάρχουν αναφορές για δεκάδες τραυματίες που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η κρατική τηλεόραση κάνει λόγο, συγκεκριμένα, για 406 τραυματίες.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή της τεράστιας έκρηξης και τις φλόγες που ανεβαίνουν και καλύπτουν τον ουρανό με έναν πυκνό μαύρο καπνό.

A video of the moment of the massive explosion in Bandar Abbas. #IRAN pic.twitter.com/NvayI1ZNT1

A fuel tank exploded at Shahid Rajaee Port, prompting the deployment of emergency response teams and the suspension of port activities.

Port operations have been suspended.

There is no precise information yet regarding the number of casualties or fatalities. https://t.co/HEkCFGni2B