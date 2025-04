Μεγάλη φωτιά σε κτίριο στο Παρίσι: «Πυκνοί» καπνοί σκέπασαν την πόλη

Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι το απόγευμα της Δευτέρας 7/4, όταν ξέσπασε φωτιά σε κέντρο διαλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, κοντά στο πάρκο Μπατινιόλ και το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.

«Πυκνοί» καπνοί σκέπασαν ολόκληρη τη γαλλική πρωτεύουσα με πολύ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να βρίσκονται στο σημείο. Μάλιστα, οι αρχές καλούν τους πολίτες να μην πλησιάζουν στο σημείο, υπό τον φόβο ότι οι καπνοί είναι τοξικοί.

#BREAKING Massive fire at Syctom waste facility in Paris' 17th arrondissement, near the Tribunal de Paris! Thick black smoke fills the sky; residents are warned to cover their noses.



More updates to follow.



Footage credit: @alexdsalexds & @fredericammico pic.twitter.com/PefHvbOprI