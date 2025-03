«Βράζει» η Τουρκία: Επεισόδια, συλλήψεις και έφοδοι στα σπίτια φοιτητών

Νύχτα αναταραχών ήταν η χθεσινή στην Τουρκία, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν μεταξύ της αστυνομίας και χιλιάδων διαδηλωτών που έχουν κατέβει στου δρόμους για να υπερασπιστούν τον συλληφθέντα δήμαρχο, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Στην Κωνσταντινούπολη, η αστυνομία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών και σπρέι πιπεριού κατά των διαδηλωτών, ενώ στη Σμύρνη οι δυνάμεις της τάξης χρησιμοποίησαν νερό υπό πίεση για να διαλύσουν το πλήθος.

You're watching Turkish students breaking through police lines in Izmir tonight as they head for Erdogan's AKP headquarters. This is how we resist our corrupt politicians. Solidarity with our comrades in Turkey. pic.twitter.com/FLT97CL03p — GhostofDurruti (@DurrutiRiot) March 20, 2025

Αστυνομικοί έκαναν χρήση πλαστικών σφαιρών AP Photo (Emrah Gurel)

Αστυνομικοί έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού κατά διαδηλωτών στην Κωνσταντινούπολη / AP Photo (Khalil Hamra)

BREAKING: Turkish police are brutalizing university students who are protesting the government.



Turkey’s president, Recep Tayyip Erdoğan, has become a radical Islamist ruler. The people want change.

pic.twitter.com/YUYAHKUK8i — Eyal Yakoby (@EYakoby) March 20, 2025

Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα, πολλοί φοιτητές έχουν συλληφθεί, με τον ακριβή αριθμό να παραμένει προς το παρόν άγνωστο, ενώ άρχισαν και οι έφοδοι στα σπίτια φοιτητών που έχουν κατέβει στους δρόμους.

AP Photo (Khalil Hamra)

Ωστόσο, η καταστολή του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και οι απαγορεύσεις φαίνεται να μην πτοούν τους Τούρκους πολίτες που δυναμώνουν τις κινητοποιήσεις τους και παραμένουν στους δρόμους, διαδηλώνοντας κατά της αυταρχικής πολιτικής τους.

BREAKING:



The mass-protests in Turkey continue to grow in strength tonight.



This video is from Trabzon on the Black Sea. With 300 000 inhabitants, it’s Turkey’s 18th-largest city.



🇹🇷 pic.twitter.com/ATpclABZi1 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 21, 2025

Turkey Protests 🇹🇷



Istanbul right now. The protest against Erdogan is only getting stronger. pic.twitter.com/hY63WvNfbp — Open Source Intel (@Osint613) March 20, 2025

Τουρκία: Ο Ιμάμογλου αρνήθηκε τις κατηγορίες

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, που συνελήφθη για διαφθορά και τρομοκρατία, αρνήθηκε τις κατηγορίες.

«Απορρίπτω κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς», είπε προς υπεράσπισή του.

Ο Ιμάμογλου, σημαίνoν στέλεχος της αντιπολίτευσης και πιθανός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές, κλήθηκε να απαντήσει σε τουλάχιστον 40 ερωτήσεις σχετικά με τους δημόσιους διαγωνισμούς του δήμου.

Ο Ιμάμογλου θα εμφανιστεί σήμερα στο δικαστήριο, όπου και αναμένεται να του απαγγελθούν οι κατηγορίες.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο