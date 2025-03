Νύχτα ταραχών στην Τουρκία: Ποτάμι οργής κατά του Ερντογάν

Επεισόδια ξέσπασαν απόψε στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων που οργάνωσε η αντιπολίτευση, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον δήμαρχο Εκρέμ Ιμάμογλου.

Στην Κωνσταντινούπολη, η αστυνομία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών, σύμφωνα με το AFP.

Στη Σμύρνη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, οι δυνάμεις της τάξης χρησιμοποίησαν νερό υπό πίεση για να διαλύσουν το πλήθος, μετέδωσαν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια.

Turkey: Opposition says 300.000 people on the streets now in support of Istanbul's mayor, Ekrem Imamoglu Protests today in other 45 cities. pic.twitter.com/LkMUwAzpRG