Μέσα στο Καπιτώλιο λόγω πολικού ψύχους η ορκωμοσία Τραμπ - Όλο το πρόγραμμα

Η τελετή της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ θα μεταφερθεί εντός του Καπιτωλίου, λόγω του πολικού ψύχους που αναμένεται τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε ο εκλεγμένος πρόεδρος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα του, το Truth Social.

«Αρκτικός άνεμος σαρώνει τη χώρα. Κατά συνέπεια, αποφάσισα οι ομιλίες να εκφωνηθούν στη Ροτόντα του Καπιτωλίου, όπως έγινε με τον Ρόναλντ Ρίγκαν το 1985» ανέφερε ο Τραμπ.

January 20th cannot come fast enough! Everybody, even those that initially opposed a Victory by President Donald J. Trump and the Trump Administration, just want it to happen. It is my obligation to protect the People of our Country but, before we even begin, we have to think of…