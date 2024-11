Βρετανός βουλευτής γρονθοκόπησε άγρια περαστικό! Δείτε βίντεο

Ένας Βρετανός βουλευτής κατηγορήθηκε για επίθεση σήμερα, αφότου φέρεται να γρονθοκόπησε έναν περαστικό, ο οποίος, όπως ισχυρίζεται, τον απειλούσε, έπειτα από μια νυχτερινή έξοδο την Παρασκευή.

Ο Μάικ Άμεσμπερι απομακρύνθηκε από το κυβερνών Εργατικό Κόμμα, καθώς καταγράφηκε σε υλικό από κάμερες ασφαλείας και βίντεο να γρονθοκοπεί έναν άνδρα και να τον χτυπά επανειλημμένα, αφότου εκείνος σωριάστηκε στο έδαφος.

🚨 NEW: Suspended Labour MP Mike Amesbury, elected in Runcorn and Helsby, has been charged with assault after punching a constituentpic.twitter.com/t9PMJ5d5Sg