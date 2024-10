Φονικές πλημμύρες στην Ισπανία: Εκατόμβη νεκρών, έφτασαν τους 158

Συγκλονίζουν οι προσπάθειες των Ισπανών διασωστών / Βίντεο από δελτίο ειδήσεων Star (30/10/'24)

Οι καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν την ανατολική Ισπανία έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 158 ανθρώπους, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των υπηρεσιών διάσωσης.

Βάσει αυτού του απολογισμού, 155 θύματα έχουν καταμετρηθεί μονάχα στην περιφέρεια της Βαλένθιας, της πλέον πληγείσας περιοχής, άλλοι δύο θάνατοι καταγράφηκαν στη γειτονική περιφέρεια Καστίλη Λα Μάντσα και ένας στην Ανδαλουσία.

Ο χθεσινός απολογισμός των αρχών, έκανε λόγο για 95 νεκρούς. Ωστόσο, όσο οι ώρες περνούν η μακάβρια λίστα των νεκρών μεγαλώνει.

Οι φονικότερες πλημμύρες στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας σάρωσαν την ανατολική περιφέρεια της Βαλένθια, έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την περιοχή την Τρίτη και την Τετάρτη, βυθίζοντας δρόμους και πόλεις κάτω από τα λασπόνερα.

Η αγωνία για τους αγνοούμενους είναι στο ζενίθ καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στα λασπόνερα για επιζώντες.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της περιφέρειας της Βαλένθια, που υπέστη καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες, να «παραμείνουν στα σπίτια τους» καθώς ο κίνδυνος εξακολουθεί να υφίσταται.

Θλίψη και οργή στην Ισπανία για τις φονικότερες πλημμύρες των τελευταίων ετών / AP

Όπως είχε κάνει και ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ' λίγο πριν από τη Μαδρίτη, ο Σάντσεθ υπογράμμισε με ένταση πως το επεισόδιο της κακοκαιρίας που προκάλεσε τις πλημμύρες «συνεχίζεται» και κάλεσε όλους όσοι ζουν στις περιοχές που επηρεάζονται να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή επαγρύπνηση.

Η προτεραιότητα αυτή την ώρα είναι να βρεθούν τα θύματα που εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια και οι αγνοούμενοι, είπε ο Σάντσεθ στους δημοσιογράφους στο τέλος επίσκεψης στη Βαλένθια, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, που κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

More than 1,000 soldiers from an emergency response team were deployed, and officials said that many more residents were waiting for help, after more than a month’s worth of rain fell in less than 24 hours in some areas across southern and eastern Spain. https://t.co/31jX27Pbub pic.twitter.com/FBorsjgHmK