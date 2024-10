Εικόνες αποκάλυψης στην Ισπανία: 51 νεκροί από τις πλημμύρες

Την απόλυτη καταστροφή άφησαν πίσω τους οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τη νοτιοανατολική Ισπανία. Αυτοκινητόδρομοι πλημμύρισαν, πόλεις καλύφθηκαν από νερά και λάσπες, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν πως τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και παιδιά. Δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι.

Οι ισπανικές αρχές εξέδωσαν οδηγίες στους πολίτες να μη βγαίνουν έξω και να αποφεύγουν τις περιττές μετακινήσεις.

🇪🇸 Floods are sweeping through every corner of Europe, this time in Spain.

There are dozens of missing and dead.

May divine providence watch over them.🙏

