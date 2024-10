Πλημμύρες Ισπανία: Εικόνες βιβλικής καταστροφής - Στους 72 οι νεκροί

Τραγωδία δίχως τέλος στην Ισπανία όπου οι νεκροί από τις ξαφνικές πλημμύρες στο ανατολικό τμήμα της χώρας ανέρχονται σε τουλάχιστον 72 σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό.

Από αυτούς, οι 70 προέρχονται από την περιοχή της Βαλένθια, η οποία επλήγη περισσότερο.

«Μέχρι στιγμής, και σε προσωρινό απολογισμό, ο αριθμός των θανάτων ανέρχεται σε 70 άτομα», ανακοίνωσε η υπηρεσία που συντονίζει τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών στην περιφέρεια της Βαλένθια. Δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη περιφέρεια Καστίλλης-Λα Μάντσα.

Οι χειρότερες ξαφνικές πλημμύρες, που έχουν σημειωθεί εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες στη χώρα, σάρωσαν την περιοχή της Βαλένθια, στην ανατολική Ισπανία μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν χθες, Τρίτη. Αυτές άφησαν πίσω τους πόλεις και δρόμους αποκλεισμένους από τα νερά και προκάλεσαν χάος σε πολλά χωριά, τα οποία έχουν αποκοπεί από την υπόλοιπη χώρα, ενώ τα συνεργεία διάσωσης δίνουν μάχη για να φτάσουν εκεί.

Στη διάρκεια της νύχτας, ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της κοινότητας της Βαλένθια, ο Κάρλος Μονθόν, δήλωσε ότι στην περιοχή έχει εντοπιστεί αδιευκρίνιστος αριθμός πτωμάτων, αλλά δεν ανέφερε αριθμό «από σεβασμό στις οικογένειες». «Αντιμετωπίζουμε μια άνευ προηγουμένου κατάσταση, που κανένας δεν έχει ξαναδεί», πρόσθεσε, ενώ σήμερα σημείωσε ότι κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται απομονωμένοι σε περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει πρόσβαση.

Τίποτε ωστόσο δεν είχε επιτρέψει να προβλεφθεί ένας τέτοιος αριθμός θυμάτων, που καθιστά τις πλημμύρες αυτές τις πιο φονικές στην Ισπανία από τον Αύγουστο του 1996.

«Η κατάσταση είναι τρομερή», δήλωσε σε δημοσιογράφους η υπουργός Άμυνας Μαργκαρίτα Ρόμπλες, σημειώνοντας ότι περίπου χίλιοι στρατιωτικοί, υποστηριζόμενοι από ελικόπτερα, βρίσκονται στην περιοχή για να συνδράμουν τα συνεργεία διάσωσης.

It’s with a heavy heart that I report at least 51 people have died in Valencia province following total devastation from the worst storm in decades. Authorities fear the toll may rise, as Tuesday alone brought over a year’s worth of rain to parts of the region, with 491mm (19.3… pic.twitter.com/CMlHDMJgBU