Ισπανία: Η ιστορία της Lourdes που πνίγηκε με το τριών μηνών μωρό της

Τη μεγαλύτερη καταστροφή από το 1996 λόγω φυσικών φαινομένων βιώνει η Βαλένθια της Ισπανίας από χθες. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 95 από τις καταστροφικές πλημμύρες, ενώ σπίτια, αυτοκίνητα και υποδομές έχουν καταστραφεί. Οι Ισπανοί είναι οργισμένοι με τον κυβερνήτη της Βαλένθια, καταλογίζοντάς του ολιγωρία και λανθασμένη διαχείριση της κρίσης. Την ίδια ώρα κηρύχθηκε τριήμερο πένθος σε όλη τη χώρα.

Εικόνες καταστροφής στην Ισπανία από τις πλημμύρες - AP Images

Ισπανία: Η ιστορία της Lourdes και του νεογέννητου μωρού της

Ένα από τα πρόσωπα της τραγωδίας είναι η 34χρονη Lourdes Maria Garcia Martin, η οποία πνίγηκε έχοντας στην αγκαλιά της την τριών μηνών κόρη της Angeline.

Η Lourdes και ο σύζυγός της Antonio βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητό τους, μαζί με το μωρό τους, όταν άρχισαν να παρασύρονται από ορμητικό χείμαρρο στη Βαλένθια.

Η Lourdes με τον σύζυγο και το μωρό τους

Η γυναίκα πήρε αγκαλιά το μωρό της και μαζί με τον σύζυγό της προσπάθησαν να βγουν από το αυτοκίνητο. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν τον Antonio κι έμεινε η Lourdes με την κόρη της να περιμένουν τη σωτηρία πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου.

Η 34χρονη πρόλαβε να τηλεφωνήσει σε μια φίλη της και να της πει να προσέχει τα άλλα δύο της παιδιά.

«Μου είπε ότι θα προσπαθούσε να κρατηθεί όσο περισσότερο μπορούσε, και με παρακάλεσε να προσέχω τα άλλα δύο παιδιά της», είπε η φίλη της γυναίκας.

Λίγες ώρες αργότερα η Lourdes και η κόρη της βρέθηκαν νεκρές.

Σύμφωνα με την elmundo.es, η Clara περπάτησε περίπου 6 χλμ. μέσα σε συντρίμμια και χαλάσματα για να βρει τα άλλα δύο παιδιά της φίλης της, τη 10χρονη Sofia και τον 13χρονο Bajix, που ήταν μόνα τους σε ένα άδειο σπίτι χωρίς ρεύμα και τηλέφωνο.

Ο Antonio ευτυχώς διασώθηκε και τηλεφώνησε στην Clara. Κατάφερε να πιαστεί από έναν στύλο και περίμενε μέχρι που τον εντόπισαν οι διασώστες.

Ισπανία: Φόβοι για αύξηση των νεκρών

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, οι σοροί των νεκρών μεταφέρονται στο δικαστικό μέγαρο στη Βαλένθια, όπου στο πίσω μέρος του έχει στηθεί ένα πρόχειρο νεκροτομείο.

More than 1,000 soldiers from an emergency response team were deployed, and officials said that many more residents were waiting for help, after more than a month’s worth of rain fell in less than 24 hours in some areas across southern and eastern Spain. https://t.co/31jX27Pbub pic.twitter.com/FBorsjgHmK — The New York Times (@nytimes) October 30, 2024

Από σήμερα θα ξεκινήσει η διαδικασία αναγνώρισης από τους συγγενείς των θυμάτων, ενώ την ίδια ώρα απροσδιόριστος είναι ο αριθμός των αγνοούμενων.

Εκατοντάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Βαλένθια μετά τις πλημμύρες - AP Images

Αρκετοί κάτοικοι παραμένουν εγκλωβισμένοι ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί κι άλλο.

Just absolutely terrifying scenes from Chiva, the home of the Valencia Grand Prix. Praying that everyone is OK pic.twitter.com/3O0Xm0uLUQ — Simon Patterson (@denkmit) October 30, 2024

Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για να μπορέσουν να φτάσουν στις πληγείσες περιοχές, όπου το νερό ξεπερνά κατά τόπους τα τρία μέτρα.

Ισπανία: Οργή για την καθυστέρηση του 112

Οι κάτοικοι της Βαλένθια κατηγορούν τον κυβερνήτη Κάρλος Μαζόν για απουσία οποιουδήποτε μηχανισμού διάσωσης. Όπως καταγγέλλουν, εστάλη ένα μήνυμα από το 112 της Ισπανίας στις 20:12 το βράδυ, οκτώ ώρες δηλαδή αφότου είχαν ξεκινήσει οι πλημμύρες και δέκα ώρες μετά από την προειδοποίηση της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας για ακραίο κίνδυνο από τα φυσικά φαινόμενα.

Una gran persona jamás abandona a su mascota. Ni con el agua al cuello inundándose su casa en Valencia mientras la rescatan.

Toda mi admiración👏🏻 pic.twitter.com/d4uO8EzLft — Fran Navarro (@fran_navarr0) October 30, 2024

Όπως ανέφερε «λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, θα πρέπει να αποφεύγονται όλες οι μετακινήσεις στην περιφέρεια της Βαλένθια, ώστε να προληφθεί κατάρρευση των δρόμων». Ζητούσε, επίσης, από τους πολίτες να αναμένουν νέα ενημέρωση ή να καλέσουν το 112 σε περίπτωση ανάγκης, κάτι που δεν έγινε ποτέ.

Οι κάτοικοι της Βαλένθια καταγγέλλουν την τοπική κυβέρνηση για παντελή έλλειψη συντονισμού - AP Images

Άλλωστε όταν ήχησε το μήνυμα του 112 ήδη πολλοί ήταν εγκλωβισμένοι σε σπίτια, επιχειρήσεις και δρόμους, ενδεχομένως και να ήταν ήδη νεκροί.

aftermath of the DANA storm in Spain 🇪🇸🙏pic.twitter.com/oRTNg3ayit — NFK (@nfkmobile) October 30, 2024

Και δεν ήταν μόνο αυτό. Αρκετοί από τους πληγέντες που είχε επιβιώσει, πάγωναν πάνω σε στέγες σπιτιών, όπου είχαν καταφύγει για να σωθούν, χωρίς μέσο επικοινωνίας και με τα σωστικά συνεργεία να είναι άφαντα.

Στη Βαλένθια μετρούν τις πληγές τους μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες - AP Images

Τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας κατέρρευσαν πολύ νωρίς, το μεσημέρι της Τρίτης και όλες οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης κατευθύνθηκαν στο 112, το οποίο επίσης κατέρρευσε μερικές ώρες αργότερα.

🚨🇪🇸 DEVASTATING: Catastrophic flooding in Valencia,Spain



20 inches (491mm) of rainfall in Chiva in only 8 hours



One year's worth of rain in less than 24 hours??



At least 72 killed numbers expected to rise pic.twitter.com/cgMHfWD8hQ — Julie Jolie (@juliejolie_) October 30, 2024

Οι διασώστες δεν ήξεραν πού να πάνε, ενώ δεν υπήρχε και τρόπος να μεταβούν στις πλημμυρισμένες περιοχές. Σε κάποιες περιπτώσεις έπρεπε να διασώσουν από την πλημμύρα τις δικές τους εγκαταστάσεις ή να περιμένουν νέα για συναδέλφους τους που παρασύρθηκαν από τα νερά.

Οι κάτοικοι της Βαλένθια καταγγέλλουν ότι δε λειτούργησε το 112 - AP Images

Παράλληλα, από τα πυρά δε γλίτωσε και η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, καθώς οι Ισπανοί σημειώνουν πως οι μετεωρολόγοι υποτίμησαν την ένταση των φαινομένων και δεν έδωσαν στους πολίτες να καταλάβουν το μέγεθος του κινδύνου.

Μετά από την τραγωδία θα αναζητηθούν πολλές ευθύνες, όχι μόνο για την ανυπαρξία οποιασδήποτε ετοιμότητας στη Βαλένθια, αλλά και γι’ αυτό που την προκάλεσε, εκτός από την κλιματική αλλαγή και τη γιγαντιαία ποσότητα βροχόπτωσης. Ειδικοί λένε ότι η ανεξέλεγκτη αστική ανάπτυξη της περιφέρειας της Βαλένθια (η οποία είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας και μια από τις περιοχές με την πιο αλματώδη ανάπτυξη), έπαιξαν ρόλο στην τραγωδία.

Ισπανία: Καταστροφές σε σπίτια και γέφυρες

Το μέγεθος της καταστροφής είναι αποκαρδιωτικό. Σπίτια, δρόμοι και γέφυρες καταστράφηκαν από τους ορμητικούς χειμάρρους που σχηματίστηκαν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ενώ διακόπησαν η ηλεκτροδότηση και οι τηλεπικοινωνίες.

🚨🚨BREAKING SPAIN VALENCIA ALICANTE AREAS



SIMILAR GEO-ENGINEERING AND HAARP OPERATIONS TO CAUSE LARGESCALE FLOODING UNDER THE DEGUISE OF CLIMATE CHANGE.



FROM SPAIN TO ITALY THERE MUST BE A BLOCK ON GEO-ENGINEERING @EU_Commission



EU HAS BEEN REQUESTED TO INVESTIGATE… pic.twitter.com/HLP00lwZzY — Conlustro Research (@ConlustroR) October 30, 2024

Αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας παραμένει η διαδρομή μήκους 300 χιλιομέτρων Βαλένθια - Μαδρίτη ενώ περίπου 150.000 σπίτια βρίσκονται χωρίς ρεύμα και επικοινωνία.

Οι νεκροί στη Βαλένθια ξεπερνούν τους 95 και υπάρχουν φόβοι ότι θα αυξηθούν - AP Images

Ανάλογες τραγικές εικόνες είχε βιώσει η Ισπανία και το 1957, όταν 81 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Σε «κόκκινο» συναγερμό η νοτιοανατολική Ισπανία

Σύμφωνα με τους ειδικούς, μέσα σε λίγες ώρες έπεσαν 400 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο.

"It was a living hell"



The death toll from the devastating floods in Spain has risen to 95, authorities say. Meteorologists report that some areas in Valencia received a year's worth of rainfall in just eight hours. The floods swept away buildings, bridges and vehicles. pic.twitter.com/asVlu5pi4u — DW News (@dwnews) October 30, 2024

Η ισχυρή βροχόπτωση που έπεσε στη Βαλένθια μέσα σε οκτώ ώρες ισοδυναμεί με τη βροχή που πέφτει σε διάστημα ενός έτους.

Από τη Μάλαγα έως τη Βαλένθια, φονικές πλημμύρες και σφοδρή χαλαζόπτωση προκάλεσαν χάος και τεράστιες καταστροφές. Εκατοντάδες άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα στην οροφή των αυτοκινήτων τους και τις στέγες σπιτιών και καταστημάτων, περιμένοντας τα συνεργεία διάσωσης.

Στην ισπανία κηρύχθηκε τριήμερο εθνικό πένθος - AP Images

Ορισμένοι -ανάμεσά τους μικρά παιδιά- διασώθηκαν με τη βοήθεια ελικοπτέρων, ενώ διασώστες, χρησιμοποιώντας σωσίβιες λέμβους, απομάκρυναν εκατοντάδες ανθρώπους από τα πλημμυρισμένα σπίτια.

Οι ένοικοι ενός γηροκομείου που πλημμύρισε στη Βαλένθια, κινδύνεψαν περιμένοντας τα σωστικά συνεργεία.

Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από χειμάρρους ενώ σπίτια εξαφανίστηκαν κάτω από τους τόνους νερού. Στις πληγείσες περιοχές έχουν αναπτυχθεί πάνω από 1.000 στρατιώτες από τις μονάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Ισπανία: Τριήμερο εθνικό πένθος από σήμερα έως το Σάββατο

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος που θα αρχίσει από σήμερα Πέμπτη (31/10) και θα διαρκέσει έως και το Σάββατο (2/11).

Τα σωστικά συνεργεία δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τις πληγείσες περιοχές στη Βαλένθια - AP Images

Ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής, Άνχελ Βίκτορ Τόρες, τόνισε πως ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ θα μεταβεί σήμερα στο σημείο της τραγωδίας.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός ζήτησε από τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, καθώς η καταστροφική κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει την Ισπανία.

Δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι από την κακοκαιρία στη Βαλένθια - AP Images

«Η χώρα μας χτυπήθηκε από τη χειρότερη καταιγίδα τον τελευταίο αιώνα. Η καταιγίδα συνεχίζει να προκαλεί χάος. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι καταστροφές έχουν τελειώσει», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σάντσεθ.

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στο πλευρό της Ισπανίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μήνυμά του σημείωσε πως «οι καρδιές μας είναι στον λαό της Ισπανίας που υπομένει τις συνέπειες που προκλήθηκαν από αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες». Παράλληλα εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταστροφή που έχει βιώσει η Ισπανία από το 1996 - AP Images

Η ΕΕ είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ισπανία

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να βοηθήσει» την Ισπανία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δραματική κατάσταση», τόνισε χθες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχετικά με τις φονικές πλημμύρες.

Γυναίκα προσπαθεί να περισώσει ό,τι μπορεί από το νοικοκυριό της μετά τις πλημμύρες στη Βαλένθια - AP Images

«Ενεργοποιήσαμε το δορυφορικό μας σύστημα Κοπέρνικος (Copernicus) για να βοηθήσουμε να συντονιστούν οι ομάδες διάσωσης και έχουμε ήδη προτείνει να ενεργοποιήσουμε τον μηχανισμό μας πολιτικής προστασίας», πρόσθεσε η φον ντερ Λάιεν από τις Βρυξέλλες.



