Ισραήλ: Βομβάρδισε τέμενος στη Λωρίδα της Γάζας - Πάνω από 21 οι νεκροί

Ο ισραηλινός στρατός τελεί σε κατάσταση συναγερμού σήμερα, Κυριακή, εξαιτίας του κινδύνου να γίνουν νέες επιθέσεις, την παραμονή της επετείου της εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, και ταυτόχρονα προετοιμάζει τα αντίποινα εναντίον του Ιράν, μετά την εκτόξευση περίπου 200 πυραύλων από την Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον της ισραηλινής επικράτειας στις αρχές της εβδομάδας.

Ταυτόχρονα, η δράση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται, με την πολιτική προστασία να κάνει λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για τουλάχιστον 21 νεκρούς και δεκάδες άλλους τραυματίες σε αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον ισλαμικού τεμένους που είχε μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής εσωτερικά εκτοπισμένων.

Πριν από λίγο, τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι σημειώθηκε νέο μεγάλο ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό, ωστόσο δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από τις IDF.

Ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας στρατηγός Χερτσί Χαλεβί εξάλλου εξέφρασε την αποφασιστικότητά του να συνεχιστούν «αδιάκοπα» τα πλήγματα στη Χεζμπολάχ, εναντίον της οποίας διεξάγονται ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις από τα τέλη του περασμένου μήνα.

«Αυτή την εβδομάδα, καλούμε σε ενθύμηση της επετείου του πολέμου και της (επίθεσης της) 7ης Οκτωβρίου (2023). Είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε τις δυνάμεις μας ενόψει αυτής της ημέρας στο εσωτερικό, εξαιτίας της ανησυχίας πως θα εξαπολυθούν νέες επιθέσεις», ανέφερε χθες ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκάρι χωρίς καμιά περαιτέρω διευκρίνιση.

Σε μήνυμά του ενόψει της επετείου, ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ κατήγγειλε τη «μόνιμη απειλή» του Ιράν και τον «τρομοκρατών εντολοδόχων του» που είναι «αποφασισμένοι να καταστρέψουν το ένα και μοναδικό έθνος κράτος μας».

Ισραήλ: Νέο διάγγελμα Νετανιάχου

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου αναμένεται να εκφωνήσει αύριο Δευτέρα διάγγελμα προς το έθνος για την επέτειο της επίθεσης, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς έχασαν τη ζωή τους από την ισραηλινή πλευρά 1.205 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, οι 97 παραμένουν σε αιχμαλωσία στον παλαιστινιακό θύλακο, από τους οποίους 64 θεωρείται πως είναι ζωντανοί και 33 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Ισραήλ: Ετοιμάζει χτύπημα εναντίον του Ιράν

Μετά την ομοβροντία πυραύλων που εκτόξευσε την Τρίτη το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, ο στρατός «προετοιμάζει ανταπόδοση», διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός του υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Το Ιράν έχει ήδη εξαπολύσει δυο φορές εκατοντάδες πυραύλους εναντίον του εδάφους μας (...). Το Ισραήλ έχει καθήκον και δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να ανταποδώσει τις επιθέσεις αυτές κι αυτό θα κάνουμε», είπε ο κ. Νετανιάχου.

Από τη Δαμασκό, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι «για κάθε δράση θα υπάρξει αντίδραση, αναλογική και παρόμοια από το Ιράν αν όχι ακόμη πιο δυνατή».



Σύμφωνα με το Ιράν, οι κάπου 200 πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν την Τρίτη εναντίον του Ισραήλ αποτελούσαν «νόμιμα» αντίποινα για τις δολοφονίες του Χασάν Νασράλα, του γενικού γραμματέα της Χεζμπολάχ, σε αεροπορικό βομβαρδισμό την 27η Σεπτεμβρίου σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, και του Ισμαήλ Χανίγια, του ηγέτη της Χαμάς, σε έκρηξη στην Τεχεράνη την 31η Ιουλίου αποδοθείσα στο Ισραήλ.

Το Ιράν είχε ήδη εξαπολύσει απευθείας επίθεση εναντίον του Ισραήλ -την πρώτη στην ιστορία- την 13η Απριλίου, εξαπολύοντας εκατοντάδες drones, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους, σε αντίποινα για τον πολύνεκρο βομβαρδισμό που ισοπέδωσε το προξενείο του στη Δαμασκό, επίσης αποδοθέντα στο Ισραήλ.

Ισραήλ: Έκκληση Μπάιντεν να μην πλήξει το Ισραήλ ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρότρυνε το Ισραήλ να μην πλήξει ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Ο προκάτοχός του και υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τη διαδοχή του, ο Ντόναλντ Τραμπ, έκρινε από την πλευρά του πως το Ισραήλ θα έπρεπε να πλήξει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Αφού όπως λέει αποδυνάμωσε τη Χαμάς στις -συνεχιζόμενες- επιχειρήσεις του στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ μετέφερε στα μέσα Σεπτεμβρίου το κέντρο βάρους του πολέμου στο βόρειο μέτωπο, στα σύνορα με τον Λίβανο, όπου η Χεζμπολάχ άνοιξε μέτωπο για να υποστηρίξει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα την 8η Οκτωβρίου 2023.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου λέει πως θα βάλει τέλος στις εκτοξεύσεις ρουκετών και πυραύλων από τη Χεζμπολάχ και έτσι θα επιτραπεί η ασφαλής επιστροφή δεκάδων χιλιάδων εσωτερικά εκτοπισμένων κατοίκων του βόρειου Ισραήλ.

Ισραήλ: Σφυροκόπημα στα προπύργια της Χεζμπολάχ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πολλαπλασίασαν τους σφοδρούς και πολύνεκρους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε προπύργια της Χεζμπολά από την 23η Σεπτεμβρίου, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, στην κοιλάδα Μπεκάα και αλλού, προτού εξαπολύσουν χερσαίες επιχειρήσεις την 30ή Σεπτεμβρίου.

Χθες βράδυ, το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο για πέντε νέους βομβαρδισμούς σε νότιο προάστιο και τα περίχωρά του, ανάμεσά τους τρεις «πολύ σφοδρούς», λίγη ώρα έπειτα από νέες διαταγές του ισραηλινού στρατού σε αμάχους να φύγουν αμέσως από το προπύργιο αυτό της Χεζμπολάx.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πως «πλήττει τρομοκρατικούς στόχους», εγκαταστάσεις της Χεζμπολάx, στον τομέα αυτό της Βηρυτού, μέσω Telegram.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου άκουγαν ισχυρές εκρήξεις σε νότιους τομείς της πόλης και στην περιφέρειά της για πάνω από δυο ώρες.

Ένας από αυτούς, κοντά στη Σάμπρα, κοντά στη νότια συνοικία, είδε δεκάδες ανθρώπους να φεύγουν, κρατώντας λιγοστά υπάρχοντά τους, με φόντο εκρήξεις.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάx διαβεβαίωσε ότι «ομάδα στρατιωτών του ισραηλινού εχθρού προσπάθησε να διεισδύσει (...) στην Μπλίντα» αλλά μαχητές της τους στοχοποίησαν «με πυρά πυροβολικού» και «τους ανάγκασαν να υποχωρήσουν».

Ο ισραηλινός στρατός λέει πως από την 30ή Σεπτεμβρίου «εξάλειψε περίπου 440 τρομοκράτες», ανάμεσά τους «30 διοικητές» της Χεζμπολά στον Λίβανο,

Ισραήλ: Φόβοι ότι είναι νεκρός ο διάδοχος του Νασράλα

Προχθές Παρασκευή, σφυροκόπησε τις νότιες συνοικίες της Βηρυτού, με στόχο, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet -την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Γεντότ Αχαρονότ-, οι βομβαρδισμοί είχαν στόχο το αρχηγείο της υπηρεσίας πληροφοριών της Χεζμπολάx όπου πιστεύεται πως βρισκόταν ο Χασέμ Σαφιεντίν, δυνητικός διάδοχος του θανόντα γενικού γραμματέα του κόμματος Νασράλα.

Εκπρόσωπος της Χεζμπολάχ είπε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί πως η επαφή με τον Χασέμ Σαφιεντίν «χάθηκε» από την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του Λιβάνου, έχουν σκοτωθεί πάνω από 2.000 άνθρωποι στη χώρα από τον Οκτώβριο του 2023, οι χίλιοι και πλέον από την 23η Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση του Λιβάνου υπολογίζει πως έχουν εκτοπιστεί τουλάχιστον 1,2 εκατ. πολίτες.

«Είμαστε στον δρόμο εδώ και 13 ημέρες», δήλωσε η Σάλμα Σάλμαν, 30 ετών, που εγκατέλειψε το σπίτι της σε νότιο προάστιο της Βηρυτού και κατέφυγε στην καρδιά της πρωτεύουσας. «Ζούμε ατελείωτο εφιάλτη», πρόσθεσε.

Στη Λωρίδα της Γάζας, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας έχει μετατραπεί σε ερείπια και ο πληθυσμός της οποίας είναι αντιμέτωπος με το φάσμα της πείνας έπειτα από έναν χρόνο πολέμου, χθες Σάββατο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, σύμφωνα με υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Από την αρχή του πολέμου, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 41.825 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ισραήλ: Οργή Νετανιάχου για Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε χθες να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων που χρησιμοποιούνται από το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας την οργή του ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου, που αντέτεινε «ντροπή».

Η ανταλλαγή γρήγορα μετατράπηκε σε διπλωματική κρίση. Σε βαθμό που το Ελιζέ έδωσε στη δημοσιότητα χθες βράδυ δελτίο Τύπου διαβεβαιώνοντας πως η Γαλλία παραμένει «φίλη του Ισραήλ» και στηλίτευσε τις «υπερβολικές» εκφράσεις του κ. Νετανιάχου.

«Ντροπή τους», είπε ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης αναφερόμενος στον Γάλλο πρόεδρο και άλλους δυτικούς ηγέτες που κατ’ αυτόν θέλουν την επιβολή εμπάργκο όπλων στον στρατό του.

Απεναντίας το Κατάρ, μεσολαβητής-κλειδί στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, χαρακτήρισε τη δήλωση του προέδρου Μακρόν «σημαντικό βήμα» στην προσπάθεια για να τελειώσει ο πόλεμος, ενώ η Ιορδανία επίσης εξήρε την έκκληση του ηγέτη της Γαλλίας.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι χαρακτήρισε χθες Σάββατο «βαθιά ανησυχητικές» τις πληροφορίες περί βομβαρδισμών του Ισραήλ, οι οποίοι έπληξαν «υγειονομικές εγκαταστάσεις και προσωπικό νοσοκομείων» στον Λίβανο.



