Ισραήλ: «Θα το πληρώσουν» - Υπόσχεται εκδίκηση στο Ιράν

Το Ιράν έκανε πράξη τις απειλές του και το απόγευμα της Τρίτης εξαπέλυσε επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, ως αντίποινα στις δολοφονίες των ηγετικών στελεχών της Χεζμπολάχ και της Χαμάς.

Οι πολίτες του Ισραήλ έσπευσαν στα καταφύγια για να αποφύγουν το ανελέητο σφυροκόπημα, ενώ ΗΠΑ και ΕΕ καταδίκασαν την επίθεση, ξεκαθαρίζοντας ότι θα σταθούν στο πλευρό του Τελ Αβίβ.

Ιράν: Εκτόξευσε 200 πυραύλους εναντίον του Ισραήλ

Σύμφωνα με το αμερικανικό Πεντάγωνο η πυραυλική επίθεση του Ιράν ήταν διπλάσια σε έκταση από την αντίστοιχη της 14ης Απριλίου και είχε σκοπό να προκαλέσει πλήγματα στο Ισραήλ.

Watch what people on the ground saw when Iran attacked Israel



Latest: https://t.co/7SBkHNPCv2 pic.twitter.com/HN3sn3ZAOd — Sky News (@SkyNews) October 1, 2024

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως ήδη εξετάζονται σενάρια αντεπίθεσης από το Ισραήλ, με άγνωστες συνέπειες για την Τεχεράνη.

Ισραήλ: «Το Ιράν θα το πληρώσει»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε μετά την επίθεση του Ιράν, πως «η Τεχεράνη έκανε μεγάλο λάθος και θα το πληρώσει».

Israeli Interceptors being launched, followed by several Ballistic Missile Impacts in the Negev Desert of Southeastern Israel. pic.twitter.com/6ZzzFaRLqh — OSINTdefender (@sentdefender) October 1, 2024

«Το Ιράν επιτέθηκε ξανά στο Ισραήλ με εκατοντάδες πυραύλους. Αυτή η επίθεση απέτυχε. Ματαιώθηκε χάρη στο σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ, που είναι το πιο προηγμένο στον κόσμο. Συγχαίρω τον IDF για το εντυπωσιακό επίτευγμα. Ματαιώθηκε επίσης χάρη στην επαγρύπνηση και την ευθύνη που δείξατε από εσάς, τους πολίτες του Ισραήλ. Ευχαριστώ επίσης τις ΗΠΑ για την υποστήριξή τους στην αμυντική μας προσπάθεια απόψε το Ιράν και θα το πληρώσει», είπε ο κ. Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, το Ιράν εκτόξευσε 180 πυραύλους περίπου, χωρίς μεγάλη επιτυχία. Η Τεχεράνη από την άλλη υποστήριξε πως η επίθεση είχε 80% επιτυχία.

⚡️#BREAKING New videos confirm that the Iranian missiles struck the Nevatim Air Base in the Negev.



Man in the background says “Nevatim Air Base” pic.twitter.com/pBAltXLxTb — War Monitor (@WarMonitors) October 1, 2024

Ο IDF ανακοίνωσε πως η επίθεση του Ιράν δεν προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στη χώρα.

Ο ισραηλινός υποναύαρχος, Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι το Ισραήλ θα απαντήσει και πως η ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον της χώρας, θα έχει σοβαρές συνέπειες.

Footage from earlier tonight showing several Iranian Long-Range Ballistic Missiles striking Tel Nof Airbase to the Southeast of Tel Aviv; with a Majority of Israeli Aircraft at the Base, including Two Squadrons of F-15C/D “Eagle” Multirole Fighters, said to have been in the Air… pic.twitter.com/wfs2kLFwHc — OSINTdefender (@sentdefender) October 1, 2024

«Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα σε άμυνα και επίθεση, θα προστατεύσουμε τους πολίτες του Ισραήλ. Αυτή η πυραυλική επίθεση θα έχει συνέπειες. Έχουμε σχέδια και θα δράσουμε στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξουμε», είπε.

Ο Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι η ισραηλινή αεροπορία «συνεχίζει να επιχειρεί με πλήρη δυναμικότητα και απόψε θα συνεχίσει επίσης να χτυπά δυναμικά στη Μέση Ανατολή, όπως συνέβαινε τον τελευταίο χρόνο».

Ισραήλ: Φόβοι για σκληρή απάντηση από το Τελ Αβίβ

Σύμφωνα με ανάλυση του BBC είναι απίθανο αυτή τη στιγμή το Ισραήλ να αντιδράσει άμεσα στο χτύπημα του Ιράν.

99,99% OF THE MISSILES INTERCEPTED BY ISRAEL pic.twitter.com/ipabdFACsF — Iran Observer (@IranObserver0) October 1, 2024

Πιθανοί στόχοι της αντεπίθεσης που σχεδιάζει η Τεχεράνη είναι πυρηνικές εγκαταστάσεις, βάσεις των Φρουρών της Επανάστασης, αποθήκες πυρομαχικών, ακόμα και οι θέσεις από όπου εκτοξεύτηκαν οι πύραυλοι την Τρίτη.

Ισραήλ: Βομβαρδισμοί στον νότιο Λίβανο

Την ίδια ώρα το Ισραήλ βομβάρδισε τη νύχτα το νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Ανταποκριτές του AFP άκουσαν τουλάχιστον μια έκρηξη, ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τη νύχτα πως πλήττουν εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Insane footage of an Iranian ballistic missile almost striking an Israeli car driving on the highway near Tel Aviv pic.twitter.com/965CQGj3cr — Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2024

Τουλάχιστον 55 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 156 τραυματίστηκαν σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

Ιράν: «Ήταν μόνο μια γεύση των δυνατοτήτων μας»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντα Πεζεσκιάν, προειδοποίησε το Ισραήλ πως η επίθεση εναντίον του ήταν «μόνο μια γεύση των δυνατοτήτων της χώρας» και πως έγινε για την υπεράσπιση των ιρανικών συμφερόντων.

«Ο Νετανιάχου θα πρέπει να καταλάβει ότι το Ιράν δεν είναι πολεμοχαρές έθνος, αλλά θα σταθεί αποφασιστικά απέναντι σε κάθε απειλή. Αυτό είναι μόνο μια γεύση των δυνατοτήτων μας. Μην εμπλακείτε σε σύγκρουση με το Ιράν» πρόσθεσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος, με απειλές κατά του Ισραήλ, και ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ανάρτησε στον λογαριασμό του στο X, εικόνα όπου δείχνει πυραύλους να εκτοξεύονται, ενώ κάτω από το έδαφος υπάρχει ένα τεράστιο οπλοστάσιο με πυραύλους και στρατιωτικά μέσα. «Νίκη από τον Θεό και μια σχεδόν κατάκτηση…», έγραψε.

Έκτακτο ΚΥΣΕΑ συγκαλεί για σήμερα το απόγευμα ο Μητσοτάκης

Σε επιφυλακή τέθηκε και η Αθήνα, μετά την δραματική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί για το απόγευμα της Τετάρτης εκτάκτως το ΚΥΣΕΑ με μοναδικό αντικείμενο τις εξελίξεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, υπάρχει έτοιμο σχέδιο εκκένωσης Ελλήνων πολιτών από Λίβανο και από Ισραήλ, το οποίο - εφόσον απαιτηθεί- θα ενεργοποιηθεί. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν έχουν ζητηθεί εκκενώσεις.



