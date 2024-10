Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Eκατοντάδες πυραύλοι του Ιράν κατά του Ισραήλ

Περίπου 200 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν στο Ισραήλ. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυραύλους προς το Ισραήλ. Προειδοποίησαν πως το Ισραήλ θα γίνει ξανά στόχος αν προβεί σε αντίποινα. Τόνισαν ότι οι πυραυλικές επιθέσεις είναι σε αντίποινα για τις δολοφονίες του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα και του υποδιοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στον Λίβανο Αμπάς Νιλφορουσάν.

Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων ήχησαν σε όλο το Ισραήλ. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από την ιρανική πυραυλική επίθεση, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης του Ισραήλ.

Εκρήξεις ακούγονταν στον εναέριο χώρο της Ιερουσαλήμ από πυραύλους αναχαίτισης που εκτοξεύτηκαν απόψε εναντίον εισερχόμενων βλημάτων, λίγα λεπτά αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από το Ιράν προς το Ισραήλ, σημείωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

BREAKING: Video of ballistic missiles launched from Iran against Israel pic.twitter.com/lD1Ep3fNVq

«Σας ζητούμε να παραμείνετε σε προστατευμένη περιοχή μέχρι νεωτέρας», ανέφερε ανακοίνωση του στρατού. Έχουν αναφερθεί πολλές τοποθεσίες πρόσκρουσης στο Τελ Αβίβ, κοντά στη Νεκρά Θάλασσα, στο νότο και στην περιοχή Σαρόν.

All Israeli civilians are in bomb shelters as rockets from Iran are fired at Israel. pic.twitter.com/bKXPdqMsBr