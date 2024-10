Λίβανος: Νεκρός και ο διάδοχος του Νασράλα

Νεκρός φέρεται να είναι ο διάδοχος του Χασαν Νασράλα στην ηγεσία της Χεζμπολάχ, Χασέμ Σάφι αλ Ντιν.

.@khamenei_ir, take your proxies and leave Lebanon. pic.twitter.com/wnY4hdXajL