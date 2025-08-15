e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα Σεπτεμβρίου

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία pexels
Συντάξεις Και Επιδόματα Σεπτεμβρίου: Πότε Πληρώνονται
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνολικά 53.688.748,03 ευρώ θα καταβληθούν σε 67.677 δικαιούχους από τις 18 έως τις 22 Αυγούστου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Νωρίτερα οι συντάξεις Σεπτεμβρίου - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 20 Αυγούστου, θα καταβληθούν 11.673.748,03 ευρώ σε 22.475 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας
  • από τις 18 Αυγούστου έως τις 22 Αυγούστου, θα καταβληθούν 8.850.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 2.000.000 ευρώ σε 2.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 165.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
 |
E-ΕΦΚΑ
 |
ΔΥΠΑ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
