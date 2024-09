Η σοκαριστική στιγμή που κεραυνός χτυπά τουρίστα σε θέρετρο της Γεωργίας

Στη Γεωργία κεραυνός χτύπησε έναν τουρίστα που χόρευε σε προβλήτα σε γνωστό θέρετρο. Η σοκαριστική στιγμή εχει καταγραφεί σε βίντεο και ανατριχιάζει.

Πρόκειται για τον Πάβελ Σμιρνόφ που φαίνεται να διασκεδάζει σε μία προβλήτα μαζί με τον αδερφό του, όταν κεραυνός τον χτυπά και λίγο αργότερα σωριάζεται στο έδαφος.

«Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν ένα τούνελ από φως. Χορεύεις και ένα δευτερόλεπτο μετά πεθαίνεις. Τα πάντα καίνε σαν να βρίσκεσαι στην κόλαση, είναι δύσκολο να αναπνεύσεις, τα πόδια και τα χέρια σου δεν λειτουργούν. Σκέφτηκα να κρατηθώ λίγο ακόμα και είτε να πνιγώ είτε να καώ μέχρι θανάτου. Φαινόταν σαν τα σωθικά μου και το σώμα μου να είχαν πάρει φωτιά», περιέγραψε.

Ο αδερφός του, που είδε μπροστά στα ίδια του τα μάτια το περιστατικό, έσβησε τη φωτιά και κάλεσε ασθενοφόρο.

Δείτε το βίντεο:

Lightning struck a Russian man in Georgia



The incident occurred on one of the beaches in Batumi. A 32-year-old man with friends was on the pier and recording a video for social media. After being struck by lightning, the tourist collapsed to the ground, his clothes caught fire… pic.twitter.com/KI0GrosRMB