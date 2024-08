Μέση Ανατολή: Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση με drones στο βόρειο Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε μαζική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, με την οργάνωση να μιλά για πάνω από 320 ρουκέτες τύπου Κατιούσα κατά 11 στρατιωτικών βάσεων σε ένα πρώτο κύμα. Από τη μεριά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα πως εξαπέλυσαν προληπτικά δεκάδες αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο, διότι εντόπισαν προετοιμασίες του ένοπλου λιβανικού κινήματος για την επίθεση «ευρείας κλίμακας» που τελικά όντως εξαπέλυσαν.

Η επίθεση της Χεζμπολάχ έγινε σε αντίποινα για τη δολοφονία ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού του βραχίονα, του Φουάντ Σουκρ, σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού τον Ιούλιο.

Όπως ανακοίνωσε η Χεζμπολάχ «εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση με μεγάλο αριθμό μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) και πυραύλων σε αντίποινα για τον θάνατο του Σουκρ», διευκρινίζοντας ότι έβαλε στο στόχαστρο προσδιορισμένο «ειδικό στρατιωτικό στόχο, όπως και πλατφόρμες του Σιδηρού Θόλου του Ισραήλ και άλλες τοποθεσίες».

Το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου Χεζμπολάχ ανακοίνωσε λίγο μετά τις 7 το πρωί ότι ολοκλήρωσε "την πρώτη φάση" αντιποίνων.

According to reports in #Lebanon, the #IDF has been conducting a pre-emptive strike against #Hezbollah in southern Lebanon for several minutes now.

more than 15 attacks so far.

Huge explosions are heard in Lebanon. https://t.co/4DghwnbQtb pic.twitter.com/bpArgguWu2 — Ori Miller🇮🇱 (@orielishamiller) August 25, 2024



Το Ισραήλ κρίνει τις εξελίξεις ως πολύ σοβαρές. Ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στη χώρα για τις επόμενες 48 ώρες, λόγω της κρίσιμης περίστασης.

Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας συνεδριάζει αυτή την ώρα, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωνε αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στα σύνορα του Λιβάνου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως οι περισσότεροι βομβαρδισμοί τους —έγιναν τουλάχιστον 40, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ— έπληξαν στόχους στον νότιο Λίβανο προς το παρόν, διεμήνυσαν ωστόσο ότι θα πλήξουν οποιαδήποτε τοποθεσία όπου θεωρούν πως υφίσταται απειλή. Πρόσθεσαν πως καταμέτρησαν «πάνω από 150» βλήματα που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο.

“In a self-defense act to remove these threats, the IDF is striking terror targets in Lebanon, from which Hezbollah was planning to launch their attacks on Israeli civilians.”



Listen to an update from IDF Spokesperson, RAdm. Daniel Hagari, regarding Hezbollah’s plans to attack… pic.twitter.com/fKvbUVSmbT — Israel Defense Forces (@IDF) August 25, 2024

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μέσω X, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκαρί τόνισε πως «μαχητικά αεροσκάφη επιτίθενται αυτή τη στιγμή» σε θέσεις της Χεζμπολάχ.

«Παρατηρήσαμε προετοιμασίες της Χεζμπολάχ για επιθέσεις ευρείας κλίμακας εναντίον της ισραηλινής επικράτειας», ανέφερε νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός σε μήνυμά του συνταγμένο στα αραβικά, προορισμένο για τους κατοίκους του νοτίου Λιβάνου, που δημοσιοποίησε μέσω Telegram.

Κάλεσε «οποιονδήποτε βρίσκεται κοντά σε ζώνες όπου επιχειρεί η Χεζμπολάχ» να φύγει «αμέσως (...) για την προστασία του και την προστασία της οικογένειάς του», συμπληρώνοντας πως «θα κάνει αυτό που είναι απαραίτητο για να προστατεύσει τους πολίτες του Ισραήλ».

#WATCH: Iron Dome intercepts rockets launched by Hezbollah at civilian areas in northern Israel pic.twitter.com/b0UcnycPUV — Israel War Room (@IsraelWarRoom) August 25, 2024

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ, που πρόσκειται στο σιιτικό λιβανικό κίνημα, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ, έκανε λόγο για σειρά ισραηλινών επιδρομών σε περιοχές Κουνίν Ρασφ, Ατ Ταΐρι, Μπέιτ Γιαχούν, Αλ Χαρντάλι, Ζάουταρ, Ικλίμ αλ Τούφα και αλ Ρεϊχάν, στον νότιο Λίβανο.

#BREAKING: More than a dozen rockets fired into northern Israel just now. Live camera in north Israel captures the moment more than 12 Iron Dome Tamir interceptors were fired off to protect Israeli cities. https://t.co/wnrRivDs3E pic.twitter.com/wd1uISVjOI — Moshe Schwartz (backup) (@MosheReports) August 25, 2024

Στο μεταξύ όλες οι πτήσεις που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το Τελ Αβίβ θα καθυστερήσουν και αυτές που είχαν προορισμό την ισραηλινή μεγαλούπολη εξετράπησαν προς άλλους προορισμούς. Σε μήνυμά της μέσω Instagram, η διαχειρίστρια εταιρεία επικαλέστηκε την «κατάσταση ασφαλείας» και παρότρυνε τους ταξιδιώτες να συμβουλευθούν τις αεροπορικές εταιρείες τους για περισσότερες πληροφορίες.

Τις εξελίξεις παρακολουθεί στενά ο Λευκός Οίκος. Μετά τις ισραηλινές επιθέσεις ο υπουργός Άμυνας Γκάλαντ ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν.

Οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται», δήλωσε σχετικά ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ζήτησε από Αμερικανούς αξιωματούχους να έχουν επικοινωνία επί μονίμου βάσεως με το Ισραήλ, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χεζμπολάχ είναι στην πράξη καθημερινές από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την 8η Οκτωβρίου, έχουν σκοτωθεί πάνω από 600 άνθρωποι στην Λίβανο, κυρίως μαχητές της Χεζμπολάχ, αλλά και 131 άμαχοι, ανάμεσά τους και δημοσιογράφοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Στην άλλη πλευρά, στο Ισραήλ και στο κατεχόμενο και προσαρτημένο συριακό υψίπεδο του Γκολάν, έχουν σκοτωθεί 23 στρατιωτικοί και 26 άμαχοι, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

