Παλαιστίνη: Σφαγή στη Ράφα – 40 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση που πραγματοποίησε το Ισραήλ σε καταυλισμό προσφύγων στη Ράφα, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «ασφαλής περιοχή». Σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο, πολλοί από αυτούς κάηκαν ζωντανοί.

Η Παλαιστινιακή Αρχή και η Χαμάς κατηγόρησαν το Ισραήλ πως διέπραξε «σφαγή» αμάχων, στοχοποιώντας το κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων κοντά στη Ράφα. Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ισχυρίστηκε ότι έπληξε συγκρότημα όπου κατ’ αυτόν δρούσαν «σημαντικοί τρομοκράτες».

