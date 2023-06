Αίγυπτος: Κατέρρευσε κτίριο 13 ορόφων

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Αιγύπτου, μετά από την κατάρρευση ενός κτιρίου 13 ορόφων στην Αλεξάνδρεια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα.

A 13-storey building collapses in Alexandria, Egypt, and a large number of residents are under the rubble, and rescue teams are rushing to the area. pic.twitter.com/fg6sCkt16U