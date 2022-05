Κατάρρευση κτιρίου στο Ιράν: Πέντε νεκροί και τουλάχιστον 80 εγκλωβισμένοι

Συναγερμός στο Ιράν μετά την κατάρρευση κτιρίου. Πληροφορίες για τουλάχιστον 80 εγκλωβισμένους και πέντε νεκρούς.

Ένα κτίριο δέκα ορόφων στο Αμπαντάν του Ιράν κατέρρευσε το μεσημέρι της Δευτέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 80 παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια.

#BREAKING : Five people dead, at least 80 trapped under partly collapsed 10-storey building in #Iran 's Abadan pic.twitter.com/pmX1jjjzav

#BREAKING#Khuzestan, SW #Iran—10-story building Metropol collapsed in #Abadan, leaving at least five deaths, 27 injuries, and more than 80 people trapped under the rubble. Several children are among the casualties.



Metropol was inaugurated in 2019.pic.twitter.com/yZ8DucHnca