Πούτιν: Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση μετά την ανταρσία του Πριγκόζιν

Στη ρωσική κρατική τηλεόραση εμφανίστηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν για πρώτη φορά μετά την ένοπλη εξέγερση του Πριγκόζιν που έγινε χθες στη Ρωσία.

Ο Πούτιν ανανέωσε τη δέσμευσή του στον πόλεμο στην Ουκρανία, αποκαλώντας την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» ως κορυφαία προτεραιότητά του.

Σύμφωνα με το Reuters, διεμήνυσε ότι «ξεκινάει και τελειώνει» την ημέρα του με αυτό.

Το Sky News μετέδωσε ότι ο Πούτιν είπε ότι είναι «σίγουρος» για την υλοποίηση όλων των σχεδίων και «καθηκόντων» του που σχετίζονται με την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία.

President Putin has made an address on state television across Russia to say he is "confident" in realising all his plans and "tasks" related to the "special military operation" in Ukraine, adding he "starts and ends [his] day with this".https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501 pic.twitter.com/RTpM3KXjoh