Ουκρανία: Χιλιάδες άνθρωποι σε κίνδυνο μετά την ανατίναξη του φράγματος

Συναγερμός στην Ουκρανία μετά την ανατίναξη πελώριου υδρο-ηλεκτρικού φράγματος στην περιοχή της Χερσώνας / κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι απομακρύνει «περισσότερους από 17.000 αμάχους» από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει γύρω από το φράγμα Καχόβκα, που καταστράφηκε εν μέρει από έκρηξη για την οποία τα δύο στρατόπεδα - Ουκρανία και Ρωσία - επιρρίπτουν το ένα στο άλλο την ευθύνη.

«Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι κινδυνεύουν να βρεθούν σε πλημμυρισμένες ζώνες. Οι ουκρανικές αρχές απομακρύνουν περισσότερους από 17.000 ανθρώπους. Δυστυχώς, περισσότεροι από 25.000 άμαχοι βρίσκονται σε έδαφος που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο», ανέφερε στο Twitter ο Ουκρανός γενικός εισαγγελέας Αντρίι Κοστίν.

Οι κατοχικές αρχές που έχει εγκαταστήσει η Μόσχα ανέφεραν από την πλευρά τους ότι έχουν ξεκινήσει την απομάκρυνση κατοίκων από τρεις περιοχές, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.



The destruction of a major critical dam on the Dnipro River has prompted evacuations in Ukraine's southern Kherson region as floodwaters rise.



