Ανταρκτική: Αποκολλήθηκε παγόβουνο 15 φορές μεγαλύτερο από το Παρίσι

Ένα τεράστιο παγόβουνο, μεγέθους 15 φορές όσο η έκταση του Παρισιού, αποκολλήθηκε την Κυριακή από την Ανταρκτική, ανέφεραν σήμερα Βρετανοί επιστήμονες.

Το φαινόμενο αυτό δεν οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, μολονότι η περιοχή απειλείται από την υπερθέρμανση του πλανήτη, σύμφωνα με την Βρετανική Επιθεώρηση Ανταρκτικής (BAS).

Το παγόβουνο, μεγέθους 1.550 τετραγωνικών χιλιομέτρων, αποκολλήθηκε την Κυριακή, γύρω στις 21.00-22.00 (ώρα Ελλάδας) όταν η παλίρροια διεύρυνε μια προϋπάρχουσα ρωγμή στον πάγο, την αποκαλούμενη Chasm-1, ανέφερε η BAS, ένας οργανισμός που ασχολείται με την έρευνα των πολικών περιοχών.

Timelapse of break up of sea ice near Cape Crozier🇦🇶. Sentinel 2 HO Nat. Col. image from 04-Dec-22 to 19-Jan-23. (Data @sentinel_hub , @ESA_EO , @CopernicusEU ) pic.twitter.com/1r4wfZNTSi

Πριν από δύο χρόνια, ένα παγόβουνο περίπου του ίδιου μεγέθους είχε σχηματιστεί στην ίδια ζώνη, την αποκαλούμενη Τράπεζα Πάγου Μπραντ, όπου βρίσκεται ο βρετανικός ερευνητικός σταθμός Χάλι Στ΄.

Οι παγετωνολόγοι, που βρίσκονται στην περιοχή από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο, παρατηρούν εδώ και περίπου 10 χρόνια την εξέλιξη των ρωγμών στον πάγο.

Το 2016 η BAS αποφάσισε να μετακινήσει κατά 20 χιλιόμετρα τον σταθμό Χάλι Στ΄, φοβούμενη ότι επειδή λιώνουν οι πάγοι μπορεί να βρεθεί να πλέει πάνω σε κάποιο παγόβουνο.

What a difference a year makes. Sentinel 2 HO Nat. Col. images from Jan. 2022 (left) & 2023 (right). Chasm 1 on Brunt Ice Shelf opening and almost connecting with smaller rift. Possible break up soon? (Data @sentinel_hub, @ESA_EU, @CopernicusEU) pic.twitter.com/7G3fm2OdJT