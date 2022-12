Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter στη Σικελία

Συναγερμός σήμανε στη Σικελία, όταν ένα μαχητικό αεροσκάφος Eurofighter εξαφανίστηκε από τα ραντάρ. Οι αρμόδιες αρχές αναζητούν τον πιλότο.

Ένα μαχητικό Eurofighter από την 37η πτέρυγα, που σταθμεύει στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Trapani Birgi, συνετρίβη πέντε μίλια από τη βάση, ενώ ξεκινούσε τη διαδικασία προσέγγισης για να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Trapani, σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica.

