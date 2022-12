Μπιλ Κλίντον: Θετικός στον κορωνοϊό ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον ανακοίνωσε σήμερα ότι διαγνώστηκε θετικός στην Covid-19.

«Διαγνώστηκα θετικός στην Covid. Έχω ήπια συμπτώματα, αλλά είμαι γενικά καλά και διατηρώ τον εαυτό μου απασχολημένο στο σπίτι», έγραψε ο 76χρονος Μπιλ Κλίντον σε ανάρτησή του στο Twitter.

I’ve tested positive for Covid. I’ve had mild symptoms, but I’m doing fine overall and keeping myself busy at home.



I’m grateful to be vaccinated and boosted, which has kept my case mild, and I urge everyone to do the same, especially as we move into the winter months.