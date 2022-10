Συναγερμός στο Λονδίνο μετά από επίθεση με μαχαίρι

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο πριν από λίγο, μετά από επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο της πόλης. Αναφορές για τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στο Bishopsgate κοντά στον σταθμό Λίβερπουλ στο κέντρο της πόλης, όταν ένας άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι τέσσερα άτομα.

🚨Breaking News🚨



Four people stabbed at #Bishopsgate in the City of London trying to stop thieves taking bikes.



"Medical kits and splatters of blood can be seen outside 22 Bishopsgate."https://t.co/eIsJtPMZCv pic.twitter.com/VvYYLBOXlB