Άλμπερτ Μπουρλά: Θετικός στον κορωνοϊό ο CEO της Pfizer

Ο Άλμπερτ Μπουρλά, διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής φαρμακοβιομηχανίας Pfizer ανακοίνωσε σήμερα ότι βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Ο Μπουρλά παρουσιάζει πολύ ήπια συμπτωματολογία ενώ με ανάρτησή του σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε πως είναι ευγνώμων που έχει κάνει τέσσερις δόσεις εμβολίου Pfizer.

I would like to let you know that I have tested positive for #COVID19. I am thankful to have received four doses of the Pfizer-BioNTech vaccine, and I am feeling well while experiencing very mild symptoms. I am isolating and have started a course of Paxlovid.